摩托罗拉首款宽屏折叠手机渲染图曝光：内 6.92 英寸 / 外 4.97 英寸屏幕，有望 12 月发布

IT之家 9 月 29 日消息，科技媒体 Android Headline 昨日（9 月 28 日）发布博文，分享了一组渲染图，展示了摩托罗拉首款宽屏折叠手机，并透露该机有望 2026 年 12 月中旬发布。

尺寸方面，该机展开后尺寸为 149 × 110 × 5.8 毫米，折叠后尺寸为 110 × 76 × 12.6 毫米。整体机身预计比 Galaxy Z Fold8 更短、更窄，但折叠厚度多出 2.9 毫米。

屏幕方面，该机内屏尺寸为 6.92 英寸，外屏尺寸为 4.97 英寸，内屏尺寸小于 Galaxy Z Fold 8 的 7.6 英寸。外屏采用较紧凑的比例，内外屏均预计配备打孔前置摄像头。

外观方面，手机背部预计采用横向相机条。相机条内置 2 颗摄像头，并从背部向外凸起。机身右侧设有实体按键，按键位置相对靠上，边框预计保持均匀宽度。

颜色方面，配色信息显示，该机可能提供 PANTONE Coriander（接近米色）和 PANTONE Dark Botanical Garden（接近深绿色）两种版本。

注：原文指出该渲染图综合泄露草图、规格信息，以及 Razr Fold 和 Signature 27 的设计语言制作，可能和最终零售版存在差异，现阶段仅供参考。IT之家附上相关渲染图如下：

消息源还分享了摩托罗拉首款宽屏折叠屏手机和三星 Galaxy Z Fold8 的渲染图对比：

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