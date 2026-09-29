消息称三星 Galaxy S27 Ultra 手机麦克风藏进摄像头模组

IT之家 9 月 29 日消息，消息源 @OnLeaks 昨日（9 月 28 日）发布推文，关联 @i冰宇宙 发布的推文内容，指出在 Galaxy S27 Ultra 旗舰手机上，三星把麦克风集成在后置摄像头模组中。

IT之家附上 @i冰宇宙 此前关联的微博内容如下：

Galaxy S27 Ultra 相机布局出现新的谜团

目前已经出现了至少四种不同精度的 Galaxy S27 Ultra 保护壳，而且它们提供的信息正在一步步变得更加精确。

第一种最粗略，直接将整个相机区域全部留空，只能确认相机模组的大致范围。

第二种开始针对摄像头区域进行单独开孔，可以进一步判断主要摄像头的位置。

第三种精度继续提高，已经明确限定了整个相机模组的轮廓和固定区域，但右侧椭圆区域内部的具体布局依然未知。

第四种是目前最精确、也是信息量最大的一种。它甚至直接标出了右侧椭圆区域内部的具体开孔。从这个保护壳来看，Galaxy S27 Ultra 的第三颗长焦摄像头位于椭圆区域的上方，下方则留下了一个明显更小的圆形开孔。

这也修正了我们此前根据 CAD 制作渲染图时的一个细节。此前 CAD 只告诉我们这里存在一个椭圆区域，并没有提供内部元件的准确位置，因此第三颗摄像头究竟位于上方还是下方，当时仍存在推测成分。

然而，最精确的第四种保护壳又带来了一个新的谜团：

如果上方是第三颗长焦摄像头，下方的小孔是 LED 闪光灯，那么 Galaxy S27 Ultra 的 Laser AF 激光对焦传感器究竟在哪里？