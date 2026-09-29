消息称三星 Galaxy S27 Ultra 手机麦克风藏进摄像头模组

IT之家 9 月 29 日消息，消息源 @OnLeaks 昨日（9 月 28 日）发布推文，关联 @i冰宇宙 发布的推文内容，指出在 Galaxy S27 Ultra 旗舰手机上，三星把麦克风集成在后置摄像头模组中。
IT之家附上 @i冰宇宙 此前关联的微博内容如下：
Galaxy S27 Ultra 相机布局出现新的谜团
目前已经出现了至少四种不同精度的 Galaxy S27 Ultra 保护壳，而且它们提供的信息正在一步步变得更加精确。
第一种最粗略，直接将整个相机区域全部留空，只能确认相机模组的大致范围。
第二种开始针对摄像头区域进行单独开孔，可以进一步判断主要摄像头的位置。
第三种精度继续提高，已经明确限定了整个相机模组的轮廓和固定区域，但右侧椭圆区域内部的具体布局依然未知。
第四种是目前最精确、也是信息量最大的一种。它甚至直接标出了右侧椭圆区域内部的具体开孔。从这个保护壳来看，Galaxy S27 Ultra 的第三颗长焦摄像头位于椭圆区域的上方，下方则留下了一个明显更小的圆形开孔。
这也修正了我们此前根据 CAD 制作渲染图时的一个细节。此前 CAD 只告诉我们这里存在一个椭圆区域，并没有提供内部元件的准确位置，因此第三颗摄像头究竟位于上方还是下方，当时仍存在推测成分。
然而，最精确的第四种保护壳又带来了一个新的谜团：
如果上方是第三颗长焦摄像头，下方的小孔是 LED 闪光灯，那么 Galaxy S27 Ultra 的 Laser AF 激光对焦传感器究竟在哪里？
在曝光手机壳图片中，部分网友发现手机背面似乎缺少麦克风开孔，这一细节引发外界对三星是否取消麦克风的猜测。
消息源 OnLeaks 的澄清消除了这一疑虑，表明麦克风只是被整合进摄像头区域。将麦克风布置在摄像头附近符合行业惯例。麦克风与摄像头距离过远会导致视频录制时音频质量下降。将麦克风置于摄像头模组的黑色椭圆区域内，既能保证收音效果，又能维持外观一体化。