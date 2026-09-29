顽皮狗确认明年全面揭晓《星际：异端先知》，《最后生还者》新作已启动开发

IT之家 9 月 29 日消息，当地时间周一，顽皮狗确认，将于 2027 年全面揭晓《星际：异端先知》，新的《最后生还者》项目也已启动开发。工作室还随《星际：异端先知》的新消息一同放出了一张游戏新图。

顽皮狗负责人尼尔 · 德鲁克曼说：“团队正在全力开发这款游戏，从目前的情况来看，它将成为顽皮狗迄今最具雄心的作品。随着各个部分逐渐成形，整个工作室都弥漫着兴奋的气氛，我们也迫不及待想让《星际：异端先知》完整亮相。但游戏还需要再打磨一段时间。所以我们想先明确告诉大家：今年接下来的时间里，我们不会再公布消息。2027 年就不同了。届时我们会全面揭晓《星际：异端先知》，正式展示乔丹那场狂野的科幻冒险。我们知道，大家已经很久没有从我们这里看到多少新消息了。大家一直以来的支持，我们从不认为是理所当然。团队正在拼尽全力，希望最终拿出一款对得起大家耐心等待的作品。”

据IT之家了解，《星际：异端先知》是一款科幻冒险游戏，由塔蒂 · 加布里埃尔饰演主角乔丹 ·A· 穆恩。乔丹是一名危险的赏金猎人，意外被困在遥远的、数百年前就与外界宇宙失联的森皮里亚星球。

谈及《最后生还者》，德鲁克曼透露，顽皮狗已着手开发把故事拓展到《最后生还者 Part II》之外的新项目。“自《Grounded II》之后，我们就谈过继续在《最后生还者》的世界里讲述更多故事的可能性。现在有两个非常令人兴奋的新项目，但都处在开发初期，所以暂时没有太多可以透露。我能告诉大家的是，这两个项目都会把《最后生还者》的正史拓展到《最后生还者 Part I》和《最后生还者 Part II》之外。《最后生还者》的世界对我们意义重大，如果没有真正值得表达的内容，我们不会再次回到这里。我们相信，这些故事值得讲出来。”