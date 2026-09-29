挑战三星 The Frame 系列：TCL 推出超薄艺术电视，厚 2.8 厘米、贴墙融入家居装饰

IT之家 9 月 29 日消息，科技媒体 Android Headline 昨日（9 月 28 日）发布博文，报道称 TCL 正式推出 Designer 系列 Google TV 电视产品，定位直指三星 The Frame，面向希望将电视融入家居装饰的消费者。

该系列于 9 月在柏林召开的 IFA 2026 展会期间首次公开亮相，包含 A300L 与 A400U 两条产品线，产品厚度为 1.1 英寸（IT之家注：约 2.8 厘米），可贴墙安装。两款产品均配备内置艺术作品库和哑光防眩光屏幕，可在非观看状态下展示艺术内容。

A300L 定位标准款，采用 4K QLED 面板和超哑光屏幕。该系列配备磁吸式可更换边框，用户可根据家居风格更换边框颜色。A300L 目前提供 55 英寸、65 英寸和 75 英寸版本，85 英寸型号计划后续推出。

A400U 定位更高画质版本，采用 4K QD-Mini LED 技术。该系列强调更高对比度和更深层次的局部调光，同时保留贴墙安装设计。A400U 提供 55 英寸、65 英寸、75 英寸和 85 英寸版本。

价格方面，Designer 系列在 Best Buy 的入门配置起价为 899 美元（现汇率约合 6,043 元人民币）。