科幻电影《沙丘 3》确认引进中国内地院线：三部曲终章将至，新预告公布

IT之家 9 月 29 日消息，科幻电影《沙丘 3》今日官宣确认引进中国内地院线，档期待定。

登临宇宙之巅，静待命运审判，丹尼斯 · 维伦纽瓦“沙丘”三部曲终章将至！

官方随后公布了一支新预告片：多方势力暗中布局，已故旧友蓦然现身，阴谋之网悄然收紧。站在权力之巅的穆阿迪布，将如何应对？

据IT之家此前报道，《沙丘 3》是导演丹尼斯 · 维伦纽瓦的《沙丘》系列三部曲最终篇，将于 2026 年 12 月 18 日北美上映。

《沙丘 3》将由丹尼斯・维伦纽瓦继续执导，提莫西・查拉梅、赞达亚、弗洛伦斯・皮尤、安雅・泰勒-乔伊、丽贝卡・弗格森、哈维尔・巴登、杰森・莫玛、乔什・布洛林回归出演，艾达・布鲁克、莫玛的儿子纳科亚-沃尔夫・莫玛新加盟，饰保罗和契妮的一对龙凤双胞胎甘尼玛 · 厄崔迪与雷托 · 厄崔迪二世，罗伯特・帕丁森也加盟出演反派，或为“变脸者”斯凯特尔。

汉斯・季默回归《沙丘 3》配乐，摄影师则由前两部的格雷格・弗莱瑟换成了《爱乐之城》的莱纳斯・桑德格伦，将依旧部分采用 IMAX 摄影机拍摄。

《沙丘 3》将改编自弗兰克・赫伯特的《沙丘 2：沙丘救世主》原著小说，结束保罗・厄崔迪的传奇故事，完成三部曲。

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