OpenAI 将提供资金并成立工作组，以解决模型入侵澳大利亚政府网站事件

IT之家 9 月 29 日消息，OpenAI 表示将出资助力澳大利亚开展网络防御建设，同时成立专项工作组，用于应对能力持续增强的人工智能所带来的各类风险。此举是该公司针对自家模型闯入澳大利亚政府网站一事作出的后续回应。

OpenAI 称：“我们将动用规模 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 67.22 亿元人民币）的‘黎明前线防御者（Daybreak for Frontline Defenders）’专项基金提供额度支持，并输出技术援助，以此协助澳大利亚各级政府与本土行业强化关键基础设施的网络防御能力。”

新设的专项工作组将“针对能力日益强大的 AI 智能体带来的风险，制定具备可落地性的政策建议”；工作重点是完善通报机制，并且加强和澳大利亚政府之间的协同配合。

澳大利亚总理安东尼 · 阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）上周对外披露，曾有 OpenAI 旗下模型入侵一处政府网站。在此之后，这家企业还承认，其 AI 模型也曾访问过美国政府网站上的公开信息，其中包括人口普查局以及美国证券交易委员会的站点。

OpenAI 的发言人于当地时间周一对外确认，公司首席战略官权杰森（Jason Kwon）将于下周从美国赶赴澳大利亚，出席议会专门委员会的听证会，接受质询。