别克君越第 150 万辆整车下线，全新君越同步亮相

IT之家 9 月 29 日消息，今天（29 日）上午，别克通过公众号宣布，别克君越第 150 万辆整车迎来正式下线，全新君越同步亮相。

根据介绍，全新君越将带来 50 项豪华升级，“即将”上市。新车拥有超 5 米车身尺寸，轮距 1.6 米、轴距 2.9 米，均为同级最长或最宽。

新车配有凌空展翼前脸、羽翼循光 LED 大灯，并带来全新的“墨竹青”车色，座舱采用环抱式游艇设计，并用大面积软质包覆搭配金属饰面，四座支持加热、通风、按摩，座椅还升级菱形格纹绗缝。

此外，新车通过鎏光晶钻旋钮、行云木纹饰板、121 色智能氛围灯来进一步增添座舱质感。

作为对照，IT之家汇总 2026 款（现款）别克君越主要信息如下：

28T 白金版：官方售价 20.99 万元，一口价 15.99 万元

艾维亚：官方售价 23.99 万元，一口价 18.99 万元

该车长宽高分别为 4996/1866/1472mm，轴距 2905mm，配有双层夹胶玻璃，提供 18 及 19 英寸轮圈。

动力方面，该车标配 2.0T 可变缸涡轮增压发动机，最大功率 174kW，最大扭矩 350N・m，传动系统匹配的是 9AT 变速箱。

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