联想正式发布其首款 Googlebook 笔电，搭载英特尔酷睿 Ultra 5 处理器 325

IT之家 9 月 29 日消息，联想当地时间 28 日正式发布了其首款 Googlebook 笔记本电脑：Lenovo Googlebook15 (Lenovo GB 15IPH12)。

这一型号基于英特尔酷睿 Ultra 5 处理器 325，板载至多 32GB 的 LPDDR5X-7467 内存，拥有 1 个 M.2 2242 (PCIe Gen4 ×4) SSD 盘位；搭载 15.3" 2880×1800 120Hz 500nits 100%DCI-P3 多点触控 OLED 屏幕。

其配备 LED 背光 1.3mm 键程键盘、无按键无边框玻璃触觉触控板、2 高音 2 低音杜比全景声四扬声器系统、双麦克风阵列；支持 Wi-Fi 7 & 蓝牙 6.0；提供 2 个雷电 4、1 个 USB-A 5Gbps、1 个 HDMI 2.1 (TMDS)、1 个 3.5mm 二合一音频插孔；厚度 15.95mm，内置 70Whr 电池，起始质量 1.29kg。

Lenovo Googlebook15 上盖为镁铝合金，下盖则是 PC + 碳纤维复合材料，经过防指纹涂层处理，是联想最轻的 15 英寸级设备。其支持 Gemini 智能技术，配备标志性的 Glowbar 指示灯，搭载谷歌 H1 安全芯片，支持指纹识别、人脸识别。

Lenovo Googlebook 15 将于 2026 年 10 月 4 日上市，起价为 1,099.99 美元（IT之家注：现汇率约合 7,394 元人民币）。