宁德时代巧克力换电已建成 2520 站，覆盖 31 省 200 城

IT之家 9 月 29 日消息，据宁德时代巧克力换电微信公众号消息，截至 9 月 29 日，巧克力换电全国累计建成换电站超 2520 座，站点落地覆盖 31 省 200 城，近 2 万块宁德品质全新电池完成入仓部署。与此同时，“99 秒‘换’行神州”国庆免费换电活动正式上线。

官方称，目前一二线城市已实现全覆盖，中小城市占比超 80%，超四分之一落地城市站点密度位居行业首位。网络布局从核心重点城市连片铺开，持续向中小城市、县域毛细血管深度渗透。打开巧克力换电 APP 即可一键查找最近站点，车辆驶入，99 秒完成全自动换电，无需下车、无需漫长等待。

城市站点遍地开花，高速换电网络同步破局。按照规划，2026‑2027 年巧克力换电计划落地 1000 座高速换电站，打造“11 纵 9 横”全国高速换电大动脉。高速网络精选国家主干路网当中 20 条主要干线，力争实现平均每 100 公里即配有一对换电站。

作为全行业开放共享的标准化换电平台，巧克力换电支持多品牌、多车型适配，不同车企的新能源车主，都能够共享这一张全国一体化换电网络。

依托宁德时代成熟的电池资产管理体系，每一块入仓电池都纳入全生命周期数字化管理，电池健康状态全程可监测、可追溯。配合数字孪生智能监测技术，每一块交付给车主的电池都经过智能体检，保障用户每次换电拿到的都是状态优良、续航扎实的健康电池，出行心里更踏实。

IT之家注意到，9 月 30 日‑10 月 7 日期间，巧克力换电将正式启动 99 秒“换”行神州免费换电体验活动。