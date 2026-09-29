澜起科技成功量产 DDR5 9200MT/s 客户端时钟驱动器 (CKD) 芯片

IT之家 9 月 29 日消息，澜起科技 (Montage) 今日宣布，其型号为 CK01P 的新一代 DDR5 内存模组客户端时钟驱动器 (CKD) 现已量产，最高支持 9200 MT/s 数据传输速率。

CK01P 符合 JEDEC DDR5CKD01 时钟驱动器规范，主要面向 DDR5 CUDIMM、CSODIMM、CQDIMM、CAMM 等下一代客户端内存模组应用。

该芯片支持单 PLL、双 PLL、PLL 旁路三种时钟驱动模式，可满足不同系统应用需求。其采用零相位延迟时钟驱动架构，支持每通道可编程延迟，并可通过控制寄存器调整输出特性，以灵活匹配不同 DIMM 网络拓扑；同时，其能通过关闭未使用的时钟输出，进一步降低功耗。

IT之家注：PLL 即锁相环，是一种通过相位锁定实现频率同步的反馈系统。

澜起科技总裁 Stephen Tai 先生表示：