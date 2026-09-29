避开苹果 MacBook Neo 正面战场：微软称 Surface 不推低价笔记本电脑

IT之家 9 月 29 日消息，科技媒体 Windows Central 昨日（9 月 28 日）发布博文，报道称在 2026 骁龙峰会期间，微软 Surface 事业部副总裁布雷特 · 奥斯特罗姆（Brett Ostrum）表示，Surface 品牌不会推出低价产品与苹果 MacBook Neo 直接竞争。

在回应“Surface 是否计划推出对标苹果 MacBook Neo 的产品”时，奥斯特罗姆明确表示，微软早已知晓 Neo 发布信息，但 Surface 不会在该价位段直接竞争。

针对 Surface 品牌发行策略，奥斯特罗姆以游戏 PC 为例，指出微软从未下场推出游戏 PC，其中主要原因是该行业已有大量 OEM 厂商，其丰富的产品线已充分满足用户需求，Surface 进入并不会产生额外价值。同理，低价笔记本市场已由合作伙伴覆盖，Surface 选择让位。

在对抗苹果 MacBook Neo 的合作产品中，奥斯特罗姆特别提及戴尔 XPS 13 与华硕 ZenBook 14，称两款产品定价与 Neo 相当，均为 799 美元（IT之家注：现汇率约合 5,371 元人民币）起，但在屏幕、接口、扩展性等关键维度表现更优。

微软承认收到来自媒体、零售商及合作伙伴的反馈，呼吁 Surface 进入低价段。奥斯特罗姆回应称会认真考虑，但重申核心立场：Surface 不必在所有领域参与竞争。