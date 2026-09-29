沃尔玛 CEO 弗纳承诺：不会根据消费者收入、购物记录等个人信息动态定价

IT之家 9 月 29 日消息，据《华尔街日报》报道，沃尔玛针对备受争议的动态定价问题作出回应，称消费者不必担心沃尔玛未来的定价方式。

当地时间 25 日，沃尔玛 CEO 约翰 · 弗纳在网上发布声明称，公司不会根据消费者的收入、购物记录或购买需求的迫切程度等个人信息制定价格，以后也不会这样做。“我们不会因为你是谁，或者因为一天中的时间不同，就给出不同价格，未来也不会这么做。”

他还指出，这样做将违背沃尔玛“天天低价”的承诺。

消费者担忧的是，零售商或将利用新技术制定或快速调整价格，尽可能提高每笔交易带来的利润。

IT之家从报道中获悉，今年早些时候，沃尔玛开始在门店采用电子货架价签，引发了不少批评。公平定价倡导者和社交媒体用户担心，沃尔玛可能借助电子价签，根据消费者购买某件商品的迫切程度或其他因素调整商品价格。

沃尔玛高管多次解释，公司只会在门店夜间关闭后调整电子价签上的价格，使用这些工具的目的，是降低更换纸质价签所需的人工成本。

弗纳的声明未必足以让批评者打消疑虑。经济政策倡导组织 Groundwork Collaborative 的 CEO 林赛 · 欧文斯敦促沃尔玛撤除电子货架价签，同时撤回描述此类技术的专利，因为这些技术能够根据消费者的需求迫切程度或过往行为实施动态定价。