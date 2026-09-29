微软优化 Edge 浏览器：网页提示不乱跑、扩展 AI 智能体技能

IT之家 9 月 29 日消息，微软于 9 月 21 日发布更新日志，面向 Microsoft Edge 浏览器开发者，引入一系列新功能 / 新工具。相关改进落地后，可以让网页应用更流畅，AI 智能体可以驾驭更多浏览器任务。

这些新功能 / 新工具虽然是“开发者向”，不过开发者通过调用这些新特性，可以转化为用户能感知的体验升级，重点让网页应用更快、更稳。

微软新增的“软导航”、“交互内容绘制”等性能指标，帮助开发者找出单页应用（SPA）里“看起来卡但没真正跳转”的瓶颈，可以减少点按钮、切换标签、加载列表时掉帧、白屏、假死情况，让操作更跟手。

开发者可以借助新的 JS 自分析标记，更快排查“样式计算、布局、绘制、垃圾回收”机制，明确哪一步拖了后腿，从而让开发者更快发布优化版本。

微软在推动 WebMCP 等 API，让网站把前端能力暴露成“结构化工具”，供浏览中的 AI 智能体调用，从而在浏览器内完成更复杂的流程（比如查信息、填表、对比选项等）。用户未来可能只需提出任务，智能体便可协助完成部分网页操作。

微软还优化输入体验，引入 OpaqueRange API，让拼写检查、建议、提示气泡能“跟着文字走”，在增删文字时不错位。用户在邮箱、文档、表单里打字时，纠错和提示会更自然，不会“飘到别处”。