被欧盟要求向竞争对手开放安卓系统、提供搜索数据，谷歌提出上诉

IT之家 9 月 29 日消息，据彭博社报道，针对欧盟提出的向 AI 竞争对手开放安卓操作系统、向竞争服务提供商提供搜索数据的要求，谷歌提出了异议。

当地时间 29 日，谷歌称，公司已就欧盟委员会依据《数字市场法》采取的措施向卢森堡的欧盟普通法院提起上诉，认为这些要求会损害用户安全。

谷歌竞争事务高级总监奥利弗 · 贝瑟尔说：“人们会通过搜索服务询问最私密的问题，从医疗方面的担忧到亲密关系。如果没有充分的保障措施，却强制我们分享这些私人查询内容，将对用户隐私造成不可逆转的损害。”

欧盟依据《数字市场法》作出的决定中，多数已遭大型科技公司诉诸法院，这些企业希望进一步明确该法律应如何适用。在另一宗案件中，谷歌因《数字市场法》被罚款 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 67.22 亿元人民币）。美国政府也对该法规表示不满，认为其对美国企业构成歧视。

今年 7 月，欧盟委员会要求谷歌在 12 个月内允许用户通过语音指令启动自己选择的 AI 助手。监管机构还要求，到 2027 年 1 月，第三方搜索引擎应获得与谷歌搜索相同的搜索数据访问权限。目前只有谷歌搜索能够大规模收集这些数据，尤其是来自 AI 聊天机器人的数据。

该程序还没有进入正式的违规调查阶段，但欧盟希望借此向谷歌施压，迫使谷歌重新调整服务，使旗下技术符合《数字市场法》。该法规设置了多项限制措施，用于约束硅谷科技巨头。