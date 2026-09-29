《巫师 3：狂猎重制版》游戏 PC 配置要求公布：正式停止支持微软 Win10

IT之家 9 月 29 日消息，CD Projekt RED 昨日（9 月 28 日）通过官方博文，公布了《巫师 3：狂猎重制版》游戏的 PC 配置要求，并正式停止支持 Windows 10 系统。
IT之家援引博文介绍，附上相关配置要求如下：
标准系统要求：
|配置等级
|最低配置 (MINIMUM)
|推荐配置 (RECOMMENDED)
|超高配置 (ULTRA)
|游戏内图形预设
|低 (Low)
|高 (High)
|超高 (Ultra)
|分辨率
|1080p
|1080p
|1440p
|预期帧率 (FPS)
|30
|60
|60
|CPU (英特尔)
|Core i5-8400
|Core i7-8700K
|Core i7-13700K
|CPU (AMD)
|Ryzen 5 2600
|Ryzen 5 3600X
|Ryzen 7 7700X
|GPU (NVIDIA)
|GeForce GTX 1660
|GeForce RTX 2060 Super
|GeForce RTX 3070 Ti
|GPU (AMD)
|Radeon RX 5500 XT 8GB
|Radeon RX 6600 XT
|Radeon RX 6800 XT
|GPU (英特尔)
|Arc A580
|Arc B580
|Arc B580 (XeSS)
|显存 (VRAM)
|6 GB
|8 GB
|8 GB
|内存 (RAM)
|12 GB
|16 GB
|24 GB
|存储
|60 GB SSD
|60 GB SSD
|60 GB SSD
|操作系统
|64 位 Windows 11
|64 位 Windows 11
|64 位 Windows 11
光线追踪系统配置要求：
|配置等级
|RT 最低配置 (RT MINIMUM)
|RT 推荐配置 (RT RECOMMENDED)
|路径追踪 (PATH TRACING)
|游戏内图形预设
|RT
|RT: Ultra
|RT: Ultra
|分辨率
|1080p (DLSS/FSR/XeSS)
|1440p (DLSS/FSR)
|2160p (DLSS)
|预期帧率 (FPS)
|30
|60
|60（带帧生成）
|CPU (英特尔)
|Core i7-11700K
|Core i7-13700K
|Core i9-13900K
|CPU (AMD)
|Ryzen 7 5800X
|Ryzen 7 7700X
|Ryzen 7 9800X3D
|GPU (NVIDIA)
|GeForce RTX 2060 Super
|GeForce RTX 4080
|GeForce RTX 5080
|GPU (AMD)
|Radeon RX 6600 XT
|Radeon RX 9070 XT
|不适用
|GPU (英特尔)
|Arc B580
|不适用
|不适用
|显存 (VRAM)
|8 GB
|12 GB
|16 GB
|内存 (RAM)
|16 GB
|24 GB
|24 GB
《巫师 3：狂猎重制版》游戏已正式停止支持 Windows 10，尽管游戏可能仍能在旧系统上运行，但官方无法保证兼容性和性能。