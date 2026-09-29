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《巫师 3：狂猎重制版》游戏 PC 配置要求公布：正式停止支持微软 Win10

2026/9/29 13:34:55 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 9 月 29 日消息，CD Projekt RED 昨日（9 月 28 日）通过官方博文，公布了《巫师 3：狂猎重制版》游戏的 PC 配置要求，并正式停止支持 Windows 10 系统。

IT之家援引博文介绍，附上相关配置要求如下：

标准系统要求：

配置等级最低配置 (MINIMUM)推荐配置 (RECOMMENDED)超高配置 (ULTRA)
游戏内图形预设低 (Low)高 (High)超高 (Ultra)
分辨率1080p1080p1440p
预期帧率 (FPS)306060
CPU (英特尔)Core i5-8400Core i7-8700KCore i7-13700K
CPU (AMD)Ryzen 5 2600Ryzen 5 3600XRyzen 7 7700X
GPU (NVIDIA)GeForce GTX 1660GeForce RTX 2060 SuperGeForce RTX 3070 Ti
GPU (AMD)Radeon RX 5500 XT 8GBRadeon RX 6600 XTRadeon RX 6800 XT
GPU (英特尔)Arc A580Arc B580Arc B580 (XeSS)
显存 (VRAM)6 GB8 GB8 GB
内存 (RAM)12 GB16 GB24 GB
存储60 GB SSD60 GB SSD60 GB SSD
操作系统64 位 Windows 1164 位 Windows 1164 位 Windows 11

光线追踪系统配置要求：

配置等级RT 最低配置 (RT MINIMUM)RT 推荐配置 (RT RECOMMENDED)路径追踪 (PATH TRACING)
游戏内图形预设RTRT: UltraRT: Ultra
分辨率1080p (DLSS/FSR/XeSS)1440p (DLSS/FSR)2160p (DLSS)
预期帧率 (FPS)306060（带帧生成）
CPU (英特尔)Core i7-11700KCore i7-13700KCore i9-13900K
CPU (AMD)Ryzen 7 5800XRyzen 7 7700XRyzen 7 9800X3D
GPU (NVIDIA)GeForce RTX 2060 SuperGeForce RTX 4080GeForce RTX 5080
GPU (AMD)Radeon RX 6600 XTRadeon RX 9070 XT不适用
GPU (英特尔)Arc B580不适用不适用
显存 (VRAM)8 GB12 GB16 GB
内存 (RAM)16 GB24 GB24 GB

《巫师 3：狂猎重制版》游戏已正式停止支持 Windows 10，尽管游戏可能仍能在旧系统上运行，但官方无法保证兼容性和性能。

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关键词：巫师3游戏

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