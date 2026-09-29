海南商业航天发射场二期项目正式启动合练，计划年内形成发射能力

IT之家 9 月 29 日消息，据央视新闻报道，海南商业航天发射场二期项目主体工程今日（9 月 29 日）完工并启动合练。

项目建有两座通用型中型液体发射工位，可为长征十二号 B 等 5 米直径以下两级构型火箭提供发射服务。经过后续合练和测试，两个发射工位计划年内形成发射能力。

海南商业航天发射场二期项目于 2025 年 1 月 25 日开工建设，总占地 1,100 余亩。项目主体工程建设仅用时 612 天就顺利完工。

随着二期项目、测控系统及海上回收系统的逐步建成，海南商业航天发射场将具备每年超 60 次的综合发射能力，形成“发射 — 测控 — 回收”的能力闭环。

综合IT之家此前报道，我国首个商业航天发射场 —— 海南商业航天发射场位于海南自贸港的文昌国际航天城，可为我国商业航天任务以及低轨卫星互联网建设提供发射保障。海南商业航天发射场于 2024 年 11 月 30 日晚的首次发射取得圆满成功，填补了我国没有商业航天发射场的空白，提升了我国航天发射能力。海南商业航天发射场由海南国际商业航天发射有限公司投资建设、运行管理，从动工到首发 878 天全面完成建设并成功实现首发。

文昌国际航天城管理局副局长袁世英今年 8 月表示，文昌着力提升发射制造能级，目前商业发射场 1、2 号工位已实现常态化运营，卫星超级工厂进入试生产，海上回收平台和测控系统加速建设。今年年底前，3、4 号新工位将具备发射能力，卫星超级工厂首星同步下线，中国商火、快舟空间、天兵科技、箭元科技等火箭链重大项目已陆续开工。