顺应市场变化，技嘉推出 B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4“雕妹”主板

IT之家 9 月 29 日消息，技嘉 (GIGABYTE) 此前曾推出过 B760M AORUS ELITE WIFI6E-P GEN5 主板。那款支持 DDR5 内存的产品是“雕妹”概念的早期产物，尚未被纳入独立的 AORUS ARI 序列。

而在 2026 年的今天，高昂的内存成本降低了玩家入手 DDR5 主板的意愿。在此背景下，技嘉近日推出了 B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4 主板。

该新品整体配置与 B760M AORUS ELITE WIFI6E-P GEN5 基本保持一致，仅将内存兼容调整为 DDR4；同时命名采用新格式。

B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4 基于 6 层中低损耗 2 盎司铜 PCB；搭载 12 + 1 + 1 相供电，核心供电采用 6+6 并联设计并配备 60A DrMOS，核显供电也是 60A DrMOS；配备 8+4 Pin 的 EPS CPU 供电接口。

其拥有 4 条 DDR4 non-ECC&ECC UDIMM 内存插槽，支持 5333MT/s 超频；拥有 1 条 PCIe Gen5 ×16 插槽、1 条 PCIe Gen4 ×4 插槽；提供 2 个 M.2 (PCIe Gen4 ×4) SSD 盘位、4 个 SATA III 6Gbps 接口，支持 2.5GbE LAN 与 Wi-Fi 6E WLAN。