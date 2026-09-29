我国生成式人工智能用户规模突破 7 亿人，普及率超 50%

IT之家 9 月 29 日消息，据央视新闻报道，9 月 29 日，在 2026（第七届）中国互联网基础资源大会上，中国互联网络信息中心政策与国际合作所发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》。报告显示，截至 2026 年上半年，我国生成式人工智能用户规模已超过 7 亿人，普及率突破 50%。

报告显示，智能问答仍是生成式人工智能最主流的使用方式，76% 的用户会借助其获取答案；图片和视频处理、文本处理、工作总结及会议纪要生成等应用场景的用户占比也分别达到 47.8%、37.6% 和 32.5%。

IT之家注意到，从使用频次看，AI 综合助手、AI 效率办公类应用的使用次数同比均实现翻倍以上增长，反映出用户对智能化工具的依赖程度持续加深。智能消费方面，38.7% 的网民近半年内网购过智能硬件设备。其中，可穿戴设备和 3C 数码产品是我国网民接触智能硬件设备的首要入口。购买过智能可穿戴设备的网民比例为 20.2%；购买智能手机、平板电脑等 3C 数码产品的网民比例为 18.2%。

报告指出，我国在人工智能全产业链多个关键环节实现快速突破。

算力基础设施方面，截至 2026 年 6 月，我国智能算力规模达到 2185EFLOPS，同比大幅增长 177%。尤为值得关注的是，首个全国产 10 万卡人工智能超集群已正式投入运行，其芯片、计算、存储、网络、散热等核心软硬件全部采用国产自主可控技术，实现从底层硬件到上层服务的全栈国产化，我国算力基础设施建设由此迈入十万卡级部署的新阶段。

模型能力方面，深度求索、月之暗面等本土企业相继推出多个万亿参数级开源大模型，全球主流大模型调用榜单前六名均由中国团队占据，国产模型与国产算力芯片的适配进程不断加快。目前人工智能应用已延伸至钢铁、有色金属、电力、通信等重点行业，并逐步嵌入产品研发、质量检测、客户服务等核心环节。

数据要素方面，我国已建成高质量数据集超过 12 万个，算力、模型、数据互促共进的良性循环正在加速形成。

在工业领域，截至 2026 年 6 月，我国围绕集成电路、人工智能等数字产业已累计培育建设 16 个国家级先进制造业集群，规模以上制造业企业的人工智能技术应用普及率已超过三成，人工智能已基本贯通研发设计、生产制造、质检运维等工业生产全链条。

在农业领域，智慧农业发展被提升至突出战略位置。2026 年 6 月，国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，将推进人工智能运用和智慧农业列为重要工作目标。过去一年间，“神农大模型 4.0”“谷雨农气大模型 V2.0”“范蠡大模型 4.0”等一批农业大模型密集面世。

具身智能则成为当前人工智能发展最活跃的方向之一。具身智能机器人自主完成复杂任务的能力持续增强，应用场景已覆盖工业生产、医疗手术、生活服务等多个领域。2026 年上半年，我国人形机器人整机产品已超过 400 款，全年整机产量有望突破 10 万台。

报告认为，我国已建成全球领先的人工智能产业生态。政策层面，生成式人工智能的顶层设计不断完善，政策重心正由“技术攻关”转向“场景落地”与“规范治理”并重。以《国务院关于深入实施“人工智能 +”行动的意见》为总牵引，各部委协同发力，密集出台配套政策，形成覆盖宏观战略、行业应用、基础设施与国际合作的立体化政策矩阵。

技术层面，国产人工智能芯片与算力集群加速突破，核心算法架构持续迭代，模型推理能力和效率显著提升；以 DeepSeek、千问等为代表的中国开源模型国际影响力稳步扩大。

资本层面，2026 年上半年我国共发生人工智能相关投融资事件 1255 起，相当于 2025 年全年的 78%；披露金额约 2501.4 亿元，已达 2025 年全年的 182%，融资规模与质量同步创下新高。