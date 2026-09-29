长安旗下两大品牌开启协同整合，深蓝邓承浩、阿维塔陈卓兼任 AD 协同发展部新职务

IT之家 9 月 29 日消息，据第一财经今日报道，9 月 28 日，长安汽车 AD（阿维塔和深蓝首字母）协同发展部的人事任命文件已下达，深蓝汽车董事长邓承浩兼任总经理，阿维塔科技总裁陈卓兼任常务副总经理。

报道称，长安汽车通知成立 AD 协同发展部，定义为一级部门。在此一级部门之下，成立规划与合作部、市场产品部、人力共享中心、财务共享中心、综合部等多个二级部门，承接深蓝汽车、阿维塔委托的对应业务。

长安汽车方面还建议，阿维塔成立造型设计、产品开发、平台技术等多个共享或协同中心，承接深蓝委托的相关业务；而深蓝汽车则是撤销多个业务单元及下设组织。

据IT之家此前报道，长安汽车集团全球战略发布会于 4 月 21 日举行，长安汽车董事长朱华荣表示，将持续打造阿维塔、深蓝、长安启源三大数智新能源品牌，目标到 2030 年实现新能源汽车产销 240 万辆，奋斗 360 万辆。

在发布会后的沟通会上，朱华荣表示，将对阿维塔和深蓝两个品牌进行战略性整合，到 2030 年形成 150 万辆级的中高端品牌。其中阿维塔目标 50 万辆，深蓝汽车 100 万辆。朱华荣表示，整合以后，效率会进一步提升，预计今年年底完成整合。