央视起底网贷诈骗新套路：利用 AI 批量拨号，两月上千人被骗、涉案流水超千万元

IT之家 9 月 29 日消息，据央视新闻今日报道，浙江乐清警方破获一起利用 AI 语音系统实施诈骗的案件。诈骗团伙在两个月内致上千人受骗，目前 30 名嫌疑人已被抓获，涉案流水超千万元。

今年 7 月，乐清市民王先生为给孩子交暑期补课费，接到一通自称贷款平台业务员的电话。对方准确报出王先生的借款记录，并承诺可增加额度。王先生随即在正规平台申请贷款 15500 元，放款后对方谎称其中 5500 元为“资方垫资”，要求返还至指定账户。

王先生转账后，业务员又引导他在多个渠道继续借贷。当王先生提出终止操作时，对方称可将 10000 元转入公司账户代为还款，并承诺再增加 10000 元额度。王先生转账后却发现平台还款金额未减少，多次催促无果后报警。

乐清警方接报后 5 天内锁定一个藏匿于湖南长沙某地铁口高档写字楼的诈骗团伙。该窝点外表与正规公司无异，内部按人事组、话务组、技术组严格划分区域。警方发现，该团伙在两个月内诈骗上千人，受害群体分布广泛且手法高度一致。

办案民警叶捷介绍称，该团伙通过 AI 机器人引流、再交由真人实施诈骗。一台普通电脑即可完成操作：犯罪嫌疑人在 AI 平台付费获取动态账号密码，导入非法获取的手机号码库，设定拨打时段和频率后，系统自动批量拨号。

一旦对方表现出兴趣或询问额度，系统自动判定为有效意向，随即无缝转接给人工话务员。据警方介绍，该 AI 语音传呼系统依赖动态账号密码实现批量外呼，其拨打时段设定为上午 10 点至 12 点、下午 2 点至 6 点，单日呼出电话可超 20 万次。

AI 系统根据沟通中出现的特定关键词，将用户分为 A 至 F 六个等级。IT之家总结如下：

A 类代表已添加微信且通过好友

B 类代表已添加但尚未通过好友

C 类表示用户暂时不需要

D 类表示用户存在辱骂等负面情绪

X 类代表未能识别用户身份或需求、留作后续捡漏跟进

F 类则表示用户不符合活动或服务的参与条件

通过 AI 设定好的话术筛选后，有贷款意向的人就会由团伙的话务员接手。话务员接听后先确认用户是否已添加企业微信，并据此标注 A 类或 B 类标签。有贷款意向者由团伙话务员接手，同样按完整话术流程推进。

警方还发现该团伙另一骗取信任的伎俩：不少被害人此前在正规网贷平台开通了会员，这笔会员费按正规流程本可合法退费，该团伙谎称由自己公司帮忙退费，逐步取得被害人信任。

乐清市公安局刑事侦查大队副大队长连舒泉表示，诈骗集团利用被害人对会员退费规则的知识盲区获取信任，实际上这笔费用本身就可以退。警方梳理发现，被害群体普遍有资金需求，如刚毕业的大学生和中老年人，且多有网贷经历。

目前，本案已抓获犯罪嫌疑人 30 名，冻结涉案资金 100 余万元，查缴各类作案工具百余件，团伙涉案流水超千万元。30 名嫌疑人均因涉嫌诈骗罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。