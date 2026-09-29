集邦咨询：AI 智能体浪潮下全球服务器 CPU 交付周期拉长至 25~30 周

IT之家 9 月 29 日消息，市场调查机构集邦咨询（TrendForce）昨日（9 月 28 日）发布博文，报道称在 AI 智能体浪潮下，全球服务器 CPU 交付周期已拉长到 25~30 周，而常规情况下为 16~20 周。

IT之家附上相关截图如下：

该机构以 Meta 的 Muse 为例，指出 AI 智能体成为当前 AI 基建的重要发展方向，并推动服务器 CPU 的市场需求。

Muse 服务可执行多步骤任务，并通过云端浏览器访问网站。即使用户关闭应用，智能体仍可在后台处理任务，并能管理具体事务与操作流程。

Muse 运行在独立虚拟机（Virtual Machine，VM）中。每台虚拟机配置独立浏览器，并保存用户数据和凭证。系统还配备 Sentinel 安全机制，持续监控运行环境。

Meta 此前提出为每名 Muse 用户配置专属虚拟机，相关配置包括 2 个虚拟 CPU（vCPU）、8GB 内存和 100GB 固态硬盘，因此需要数百万颗新增 CPU 支撑。

报告还指出 DRAM 供应仍然非常紧张，在平衡的市场中，供应周期为 20 周，而正常情况下为 8 周。2026 年第四季度至 2027 年第一季度的供应紧张和价格上涨的讨论不断升温。