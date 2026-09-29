《GTA 6》带火主机需求：PS5 Pro 日本卖断货，索尼开启抽签购买活动

IT之家 9 月 29 日消息，随着《GTA 6》发售日益临近，游戏主机的需求不出意料地出现上涨。正如施特劳斯 · 泽尔尼克（Strauss Zelnick）此前所预测的那样，Xbox Series X|S 以及 PS5 两款主机都受到玩家追捧，但从游戏预购数据的占比情况来看，大部分玩家会选择后者来游玩《GTA 6》。

到目前为止，这款 Rockstar 出品游戏的大部分预购收入都来自索尼的这台主机，同时也带动了 PS5 本身的销量。现如今 PS5 的市场需求十分旺盛，就连性能升级版 PS5 Pro 在日本都已经售罄。

PlayStation 方面已经宣布，PS5 Pro 在日本面临库存短缺的问题。为此索尼开启了抽签购买机制。玩家如果想要从索尼官方渠道购入 PS5 Pro，需要提交申请，并且满足多项资格条件。

申请资格要求如下：申请者在过去两年内，使用 PS4 或者 PS5 的游戏时长必须达到 60 小时以上。此外，如果符合条件的申请人数超过索尼现有的库存数量，就将通过抽签的方式决定最终的购买资格。

在过去一年左右的时间里，这款主机已经经历数次涨价，如今售价达到 900 美元（IT之家注：现汇率约合 6,049 元人民币）。即便如此，PS5 Pro 依旧拥有如此高的市场需求，着实令人惊叹。不仅如此，就在网飞平台放出《GTA 6》加长版实机演示之后，美国多家零售商的 PS5 Pro 也迅速卖断货。

此前有一项民调显示，80% 的受访者表示自己不会仅仅为了玩《GTA 6》就入手索尼这款高端主机，但从目前市场情况来看，对应的购买需求确实已经出现。