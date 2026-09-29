有望成为院线最长超级英雄电影：曝《新蝙蝠侠 2》时长超 3 小时 30 分钟

IT之家 9 月 29 日消息，@Cinema_Cravezz 昨日（9 月 28 日）在 X 平台发布推文，爆料称马特 · 里夫斯执导的《新蝙蝠侠 2》（The Batman Part II）片长超过 3 小时 30 分钟（210 分钟），如果消息属实，将成为院线最长超级英雄电影。
IT之家查询公开资料，附上相关院线最长超级英雄电影时长信息如下：
《复仇者联盟 4：终局之战》：181 分钟（3 小时 1 分钟）
《蝙蝠侠》（2022）：176 分钟（2 小时 56 分钟）
《黑豹 2：瓦坎达万岁》：161 分钟（2 小时 41 分钟）
《蜘蛛侠：英雄无归》：148 分钟（2 小时 28 分钟）
《蜘蛛侠：纵横宇宙》：140 分钟（2 小时 20 分钟）
如果消息属实，《新蝙蝠侠 2》电影将超过《复仇者联盟 4：终局之战》，成为院线真人超级英雄电影中最长的一部。
如果不计算院线发行，那么 2021 年《扎克 · 施奈德版正义联盟》电影是最长真人超级英雄电影，2017 年院线版《正义联盟》为 120 分钟（2 小时），而扎导版《正义联盟》为 242 分钟（4 小时 2 分钟），多出约 122 分钟。
《新蝙蝠侠 2》的档期已多次调整。影片最初定于 2025 年 10 月 3 日上映，之后先后改至 2026 年 10 月 2 日和 2027 年 10 月 1 日。此前提到的延期原因包括编剧、演员罢工，以及里夫斯继续修改剧本所需的时间。
华纳兄弟又在 7 月调整档期，将 2027 年 10 月的日期留给 J·J· 艾布拉姆斯的电影；《新蝙蝠侠 2》现定于 2028 年 2 月 18 日在影院上映。片方已于 7 月 15 日发布首支先导预告。