腾讯财付通降费让利政策再延一年至 2027 年 9 月 30 日，手续费 9 折 + 提现手续费减免

IT之家 9 月 29 日消息，财付通支付科技有限公司今日发布公告，宣布面向小微经营主体的降费让利政策再延续一年，有效期至 2027 年 9 月 30 日。此次政策覆盖符合标准的小微企业、个体工商户及有经营行为的个人，继续通过支付手续费优惠、提现手续费减免等措施降低经营成本。

支付手续费方面，符合标准的经营主体可在微信支付官网公示标准基础上享受 9 折优惠，活动期间自动享受，无需额外操作。财付通还针对不同行业、支付场景提供其他优惠活动，相关主体可根据自身实际情况选择参与。

提现手续费方面，符合标准的小微企业、个体工商户及有经营行为的个人，可根据实际经营场景享受对应政策支持。对于符合一定条件的个人收款码用户，财付通提供支持零钱提现手续费减免的优惠活动。

开通“物料商城”功能的用户，通过个人收款码完成线下有效收款可获得积分，用于兑换零钱提现免费额度和其他经营类权益。

IT之家注意到，财付通自 2021 年 9 月 1 日起响应国家对小微主体降费让利的号召，持续实施多项手续费优惠措施。该政策自 2021 年 9 月起实施满 3 年后，已于 2024 年延续两年至 2026 年 9 月 30 日，此次再延续 1 年。