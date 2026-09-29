科技部：我国世界一流科技期刊建设取得积极进展

IT之家 9 月 29 日消息，据央视新闻，在国务院新闻办公室今天（29 日）举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，科技部龙腾副部长介绍，加快培育世界一流科技期刊是实现高水平科技自立自强、建设科技强国的重要组成部分。科技部会同相关部门采取了一系列举措，推动我国世界一流科技期刊建设取得积极进展，呈现良好发展态势。

一是我国科技期刊建设加快推进，进入世界一流行列的科技期刊数量不断增长。在国家政策引领推动下，近两年来，相关高校、科研院所、科技领军企业等纷纷开展新刊创办工作，有效填补了一批空白领域。存量科技期刊管理更加科学高效，一批科技期刊调整主办单位或出版单位，办刊力量和发展活力不断增强。一批科技期刊进入世界一流行列，根据中国科学技术信息研究所发布的“2025 年度世界一流科技期刊目录”，中国共有 353 种。

二是引导性政策措施多线发力，有效推动重大科研成果本土首发。在“两院”院士增选、国家科学技术奖励评审、国家重大科技项目等工作中，通过政策引导重大科研成果在我国科技期刊上发表，其中国际合作类重点专项要求 50% 以上的中外合著论文要在我国科技期刊上发表，其余大多要求 20% 以上并逐步提升比例。部分地方科技计划项目中也提出了相关要求。

三是科技期刊出版集团不断壮大，集群化发展步伐明显加快。科技期刊主管部门通过开展办刊成效评估、扩增刊群规模、构建“主刊-子刊-伙伴刊”的金字塔型多层次刊群等举措，不断提升我国科技期刊办刊水平和学术影响力。目前，4 家头部科技期刊出版集团刊群总规模达 2383 种，比 2024 年底增加 1111 种。

四是初步构建更加开放科学的科技期刊评价体系。建设了覆盖约 3.1 万种国内外科技期刊的世界科学引文数据库，构建涵盖学术组织力、学术引领力、学术影响力和社会影响力四个维度的世界一流科技期刊评价指标体系，综合考量期刊的学术水平与发展能力。

下一步，科技部将会同相关部门和单位进一步完善世界一流科技期刊评价指标，引导激励科研人员将更多科研成果在我国科技期刊与平台上发表，支持更多科技期刊进入世界一流行列。

此外，IT之家从新闻发布会获悉，科技部副部长邱勇介绍，科技部会同有关部门持续打击买卖论文等违规行为，有关部门依规严肃处理购买论文的科研人员，以及从事售卖论文的违规经营主体和网站、网店等，并公开通报有关典型案例。