豪威集团发布 OX08D30 车外摄像头图像传感器：800 万像素，支持 LED 闪烁抑制

IT之家 9 月 29 日消息，豪威集团近日发布 800 万像素 CMOS 汽车图像传感器 OX08D30。产品基于 TheiaCel™技术打造，面向高级驾驶辅助系统（ADAS）与自动驾驶（AD）车外摄像头应用。

IT之家从官方介绍获悉，OX08D30 进一步拓展单次曝光动态范围，有效抑制 LED 闪烁以及各类时序采样伪影，在复杂光照环境下均可输出高质量图像。该传感器与目前主流 ADAS 平台广泛使用的 OX08D10 实现引脚对引脚兼容。

闪烁的 LED 交通信号灯一直是车载成像的一大难题，会造成 ADAS 及自动驾驶系统难以准确识别交通信号灯。

豪威集团的 2.1 微米 TheiaCel™技术融合新一代横向溢出积分电容（LOFIC）与自研 DCG™高动态范围（HDR）技术，可在全光照场景下实现 LED 闪烁抑制。

搭载 TheiaCel™技术的 OX08D30 可输出高品质 HDR 图像，最远检测距离可达 200 米。与此同时，该器件还为车外摄像头带来优异的高温工作性能与行业领先的色彩精度。

对比同类图像传感器，OX08D30 功耗降低 20%，尺寸缩减 50%。产品采用豪威集团 a‑CSP™封装技术，实现极致小型化方案。该产品现已出样，并进入量产阶段。