鸿蒙智行智界 V9 国庆 OTA 上线：华为 ADS 5 功能优化、座舱模式等多项功能更新

IT之家 9 月 29 日消息，鸿蒙智行今日宣布智界 V9 国庆 OTA 上线，华为 ADS 5 功能优化、座舱模式等多项功能更新。

IT之家整理如下：

新增二排座椅会客模式：将二排单侧或两侧座椅旋转 180°，与后排对坐，方便二三排乘客面对面交谈。

新增二排座椅观景模式将二排单侧座椅 90° 旋转，打开侧滑门，便于观看车外风景。

新增露营模式中睡眠空间功能，放倒形成二三排成床，支持将二排座椅放倒或二排座椅旋转 180 度并将三排靠背。

新增二排座椅按摩速度调节功能

新增二排座椅按摩可选模式

新增调音魔方功能，支持个性化音效

新增侧滑门提示音功能

新增支持自定义调节哨兵存储空间

优化行车记录仪清晰度

新增车外隔空开启后排车门

新增萌宠交互功能

新增美团智能体：支持小艺语音模糊意图、与美团 App 内容进行交互体验

新增小雅智能体：支持小艺语音模糊意图、复杂意图的有声搜播，与喜马拉雅 App 内容进行交互体验

新增充电站分时电价显示功能

新增可编辑已添加的途经点功能

新增同园区导航至充电车位功能

新增中控转向灯激活影像支持大小设置

新增支持在导航中按“沿途、周边、目的地”分类搜索

优化组队出行体验支持实时对讲等功能

优化沿途搜功能，支持联想搜索

优化领航辅助 (NCA) 途径点设置更灵活

优化充电车位闲忙信息显示功能

优化充电站收费信息显示，新增充电停车减免提示

优化高速服务区卡片信息，显示充电站品牌及对应充电桩数量

优化领航辅助 (NCA) 雨天限速记忆策略，记忆上一次驾驶员手动调节限速数值

智界 V9 于今年 5 月 15 日上市，售价 38.98 万-51.98 万元，尺寸为 5359×2009×1879mm、轴距达 3250mm，拥有辉光紫、雪域白、深海蓝、鎏金黑四款外观配色，以及绒霞紫、韶华杏、赤茶橘三款内饰配色。新车全系标配 38 个传感器，是行业首款搭载 896 线激光雷达的 MPV。