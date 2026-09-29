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鸿蒙智行智界 V9 国庆 OTA 上线：华为 ADS 5 功能优化、座舱模式等多项功能更新

2026/9/29 17:20:18 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 很宅很怕生不一样的体验 的线索投递！

IT之家 9 月 29 日消息，鸿蒙智行今日宣布智界 V9 国庆 OTA 上线，华为 ADS 5 功能优化、座舱模式等多项功能更新。

IT之家整理如下：

  • 新增二排座椅会客模式：将二排单侧或两侧座椅旋转 180°，与后排对坐，方便二三排乘客面对面交谈。

  • 新增二排座椅观景模式将二排单侧座椅 90° 旋转，打开侧滑门，便于观看车外风景。

  • 新增露营模式中睡眠空间功能，放倒形成二三排成床，支持将二排座椅放倒或二排座椅旋转 180 度并将三排靠背。

  • 新增二排座椅按摩速度调节功能

  • 新增二排座椅按摩可选模式

  • 新增调音魔方功能，支持个性化音效

  • 新增侧滑门提示音功能

  • 新增支持自定义调节哨兵存储空间

  • 优化行车记录仪清晰度

  • 新增车外隔空开启后排车门

  • 新增萌宠交互功能

  • 新增美团智能体：支持小艺语音模糊意图、与美团 App 内容进行交互体验

  • 新增小雅智能体：支持小艺语音模糊意图、复杂意图的有声搜播，与喜马拉雅 App 内容进行交互体验

  • 新增充电站分时电价显示功能

  • 新增可编辑已添加的途经点功能

  • 新增同园区导航至充电车位功能

  • 新增中控转向灯激活影像支持大小设置

  • 新增支持在导航中按“沿途、周边、目的地”分类搜索

  • 优化组队出行体验支持实时对讲等功能

  • 优化沿途搜功能，支持联想搜索

  • 优化领航辅助 (NCA) 途径点设置更灵活

  • 优化充电车位闲忙信息显示功能

  • 优化充电站收费信息显示，新增充电停车减免提示

  • 优化高速服务区卡片信息，显示充电站品牌及对应充电桩数量

  • 优化领航辅助 (NCA) 雨天限速记忆策略，记忆上一次驾驶员手动调节限速数值

智界 V9 于今年 5 月 15 日上市，售价 38.98 万-51.98 万元，尺寸为 5359×2009×1879mm、轴距达 3250mm，拥有辉光紫、雪域白、深海蓝、鎏金黑四款外观配色，以及绒霞紫、韶华杏、赤茶橘三款内饰配色。新车全系标配 38 个传感器，是行业首款搭载 896 线激光雷达的 MPV。

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关键词：鸿蒙智行智界 V9

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