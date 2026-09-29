北京现代艾尼氪 V 车型上市：轿跑溜背造型，限时权益价 9.99 万元起

IT之家 9 月 29 日消息，北京现代旗下全新中型车 —— 艾尼氪 V 今日正式上市，限时权益价 9.99 万元起。

540 Pro 先锋版：建议零售价 10.99 万元，限时权益价 9.99 万元

540 Max 标准版：建议零售价 11.99 万元，限时权益价 10.99 万元

540 Max+ 高端智驾版：建议零售价 12.99 万元，限时权益价 11.99 万元

650 Max 长续航标准版：建议零售价 12.99 万元，限时权益价 12.19 万元

650 Max+ 长续航高端智驾版：建议零售价 13.99 万元，限时权益价 13.19 万元

艾尼氪 V 设计均由现代中国设计中心全程主导，为中国用户量身定制，并反向输出全球。车辆提供赛博金、次元紫、伽马绿、磁力灰、光子白（素色漆）、光子白（哑光漆）、流光银、夜刃黑等 8 款颜色。

整体采用前卫的轿跑溜背式造型，车身比例呈现低重心、宽体化的视觉效果。其车侧采用无框式车门，车尾为次元星轨尾灯样式。

艾尼氪 V 的长宽高分别为 4900/1890/1470mm，轴距为 2900mm，基于 E-GMP 纯电平台打造，具备 800V 快充。

座舱方面，新车车内配备星云环抱式内饰设计，27 英寸超薄 4K 超大屏，星云光影氛围灯，赛博之眼 HUD。车辆深度融合 Momenta、高通 8295 芯片、宁德时代、文心大模型、火山引擎。