新华三发布 UniPoD S81000 X1 超节点，单域支持 40 张国产 GPU

IT之家 9 月 29 日消息，新紫光集团旗下新华三昨日发布了机架级全互联智算产品 UniPoD S81000 X1 超节点。该产品单 Scale-Up 域最大支持 40 张国产加速卡，通过 4 个 Scale-Up 专用交换 Tray 实现一级 CLOS 全互联拓扑，任意两卡间 P2P 带宽达 448GB/s。

S81000 采用正交连接设计，计算节点与交换节点通过高速连接器直连，无须线缆与背板。产品采用纯电互联，无光模块，厂商称物理可靠性提升 10 倍。

显存与算力方面，40 卡聚合为 5760GB 可统一编址的显存池，支持 FP8 精度（IT之家注：FP8 为 8 位浮点格式，常用于 AI 训练与推理加速），总算力可达 28P FLOPS。

产品兼容 19 英寸标准机柜，支持机柜解耦交付，单柜最大可部署 2 套 40 卡超节点。散热采用液冷为主、风液兼容的协同架构。

传统 8 卡服务器依靠以太网堆叠组网，卡间互联停留在微秒级时延、百 Gb/s 带宽。万亿参数 MoE 大模型的 All-to-All 通信需求下，大量 GPU 时间耗费于数据等待。此外，智能体 7×24 小时运行，多 Agent 串联复合失败率显著。传统集群组件繁杂、故障定位缓慢，运维成本随规模线性增长。

新华三表示，随着 AI 智能体加速渗透企业工作流，智能体任务对底层计算资源形成三重压力。单次任务 Token 消耗达十万至百万级，较传统对话场景增长数十倍。