微信鸿蒙版 App 获 8.0.22.34 尝鲜升级，修复了一些已知问题

IT之家 9 月 29 日消息，继昨日邀测升级后，微信鸿蒙版 App 今日在华为应用市场（App Gallery）开启了 8.0.22.34 (8394274) 版本尝鲜升级，测试时间为 2026/9/29-2026/10/29。

微信鸿蒙版 App 尝鲜可能量少，有需要的朋友可通过应用市场-我的-应用尝鲜-点击搜索框搜索。

和往常一样，本次更新的说明依旧为“修复了一些已知问题”。

IT之家附网友 @伤心萨摩耶 和 MeoW 整理的最新版本已知灰度测试内容（不绑定版本号）：

微信鸿蒙版 8.0.22 版本新发现内容：

1.个人资料新增我的发票抬头；

2.聊天界面支持点击时间切换日期、星期、时间显示；

3.服务号主页-设置-通知消息管理新增“接收私信时，以重要通知的方式提醒我”开关；

4.朋友资料卡-更多信息新增备注（备注名 / 电话 / 标签 / 备忘 / 照片）、朋友权限、更多信息（我和他的共同群聊 / 添加时间），企业微信联系人资料卡-更多信息新增备注名与权限、我和他的共同群聊（8.0.22.32 已暂时收回）；

5.发现-视频号-个人中心-设置新增记录最近看过的视频开关，个人中心原“赞和收藏”变更为“赞、收藏和最近看过”，新增最近看过的视频号内容与右上角设置（8.0.22.32 已暂时收回）；

6.直播点击分享新增推荐给朋友；

7.设置-通用-存储空间-清理缓存新增游戏缓存清理；

8.文字过长的折叠聊天消息点击更多后支持点击链接、话题、小程序链接等链接内容，且支持长按选择文字复制、翻译、搜一搜；

9.钱包-客服中心-工具新增订单选择工具，支持联系客服时选择订单咨询（逐步开放，8.0.21 及以上版本支持）；

10.发现-直播页面焕新，关注与推荐直播分类展示（新 UI 三端同步热更新）；

11.小店与卡包-设置-隐私设置-个性化推荐入口改版；

微信鸿蒙版 8.0.21 版本已发现内容：