《巫师 3：狂猎 — 重制版》游戏今日上线，原版玩家可免费升级

IT之家 9 月 29 日消息，CDPR 旗下游戏《巫师 3：狂猎 — 重制版》今日上线，拥有原版游戏的玩家可免费升级。本作带来一系列改进，包括画面、玩法等多方面升级。
由于本次重制版升级较大，因此 PC 版的配置要求一并更新。请查看下方图片，了解最新的系统配置要求：
IT之家附本作升级一览如下：
画面与渲染
整合了优化后的着色模型。
基于《巫师 3》高清重制项目的素材，更新了大量纹理和模型。
优化了草地与植被的光照与着色效果。
更新了法印的视觉效果，包括其升级版本。
为技能添加了新的视觉效果。
游戏现已支持原生 DirectX 12 渲染并搭载多线程技术，带来更强的性能与画面表现。
更新了色调映射，优化色彩、光照、对比度与细节表现。
新增 GTAO（真实环境光遮蔽）作为新的屏幕空间环境光遮蔽可选方案。
更新了 HDR 校准面板，新增选项与其他优化。
新增光线追踪局部阴影。
更新屏幕空间反射效果。
更新屏幕空间阴影效果。
优化了动态模糊，效果更好，电影感更强。
更新次表面散射效果，让角色皮肤的呈现更加自然。
改进地形与材质渲染，使光照、阴影、反射和高光表现更加自然。
引入全新的基于图像的光照（IBL）系统，改善不同环境下的环境光照与反射表现。
重制泛光（Bloom）效果，进一步提升不同环境下的光照表现。
玩法
优化了技能系统。现在技能整合为技能树，每项技能拥有三个等级。解锁新技能不再消耗固定数量的技能点，而是需要解锁前置技能。重要提示：受本次改动影响，你的技能点已被重置。
对技能树进行了平衡性调整，优化技能加成数值、效果与联动增益。
对部分技能进行了重新命名，更好地体现其效果。
现在你可以重铸装备，改变其外观而不影响属性。只有大师级工匠（尤娜和 哈托利）会提供这项服务。将新的装备和制作图纸添加至物品栏即可解锁外观。《血与酒》的装备染色效果可保留在重铸后的装备上。
优化了非首领怪物的战斗行为，包括攻击模式、反击、移动、反应、逃跑和效果施加。
在设置 → 控制中新增“马匹控制输入灵敏度”滑块。
优化了萝卜与杰洛特的移动、玩家控制和动画：
优化了杰洛特的跳跃动画，使其更加自然流畅。注意：该优化不影响跳跃距离和高度。
为杰洛特添加了新的处决动画。
为杰洛特添加了新的闲置动画。
优化了杰洛特的攀沿、爬梯与翻越动画，同时调整其速度。提升操作响应与动作流畅度。
优化了杰洛特在战斗中的近身接敌动画，使战斗更加自然。
新增探索镜头，并扩大视野范围（FOV）。
新增动态战斗镜头，在与敌人交战时提供更开阔的视野。
优化了战斗中移动视角时的锁敌切换。
更新了骑乘萝卜时的碰撞规避机制。
优化了萝卜的骑乘与下马动画，以及慢跑和疾驰的动作表现。
用户界面与交互体验
冥想现在采用沉浸感更强的时间流逝动画，替换原有 UI 界面。
技能界面现在整合为更加直观的技能树。
更新地图界面，切换已追踪任务更加便捷。未追踪任务新增专属标记，选中即可追踪。
提高了地图上可显示标记的数量上限。
新增地图标记。
现在可在设置 → 视频 → 界面中，选择隐藏小地图上的草药、船只与尸体。减少视觉干扰，使界面更简洁。
优化任务提示，将多个任务更新整合为一条 HUD 提示。
附近战利品现在可显示在单个窗口界面中，无需在多个战利品界面间切换。该功能可在设置 → 玩法中开启。
新增战利品提示，屏幕左侧会显示近期拾取的物品。该功能可在设置 → 玩法中关闭。
为战利品窗口添加了物品提示，拾取前可预览物品详情。
设置中的“HUD 配置”重新命名为“界面”。
更新了 CD PROJEKT RED 账号连接、我的奖励和数据收集许可菜单。
拍照模式
更新了拍照模式的用户界面，新增大量功能与选项：
现在可选择多名不同角色加入拍摄画面。
为杰洛特和可放置角色添加了多款姿势和表情。
退出拍照模式前新增确认提示，防止误触退出。
现可在拍照模式中锁定镜头位置，方便捕捉精彩画面。
新增选项，可为场景套用多种环境预设。
新增镜头预设保存功能，可保存并复用镜头位置与角度。
现可修改截图的画面长宽比。
新增第一人称镜头模式开关，可透过杰洛特的视角观察世界。
现可开启或关闭镜头与物体和墙体的碰撞。
调整天气与时间，搭建心目中的场景。
调整雨天或风暴等天气效果的强度。
新增选项，可在多种画面长宽比下开启三分线，还能选择添加电影黑边。
镜头坐标会在用户界面中显示。
新增选项，可隐藏周围的 NPC。
新增可放置道具，为搭建理想场景提供更多选择。别问它们是从哪儿来的。
在 PC 平台使用鼠标时，指针会在拍照模式中显示。
辅助功能
为设置菜单添加了新的辅助功能界面。原有辅助选项移至该界面中。
新增吟游诗人的歌谣预设方案。在以“看剧情就好！”难度开始新游戏或是游戏中，可前往辅助功能界面将其开启。该预设旨在减轻玩家的认知负担，适合容易精神疲惫、难以集中注意力的人群。它会简化特定机制、关闭部分功能、精简游戏玩法，带来更流畅、专注的冒险体验。你可以在辅助功能界面中开启该预设，并通过开关下列选项进行自定义：
活力恢复增强 —— 可调整触发阈值（活力低于（%）时触发）和活力提高速率（恢复强度）。
无限屏息 —— 杰洛特在游泳和潜水时氧气不会耗尽。
无限物品耐久 —— 装备不会损耗，无需找工匠维修。
无限船只耐久 —— 船只不会损毁，不必再担心礁石和海妖的威胁。
忽略物品重量 —— 在猎魔之路中，携带的物品数量不再受限。
船只加速 —— 在海上更快地航行，史凯利格周边的海洋不再那么辽阔。
猎魔人感官切换 —— 一键开关，无需长按。
体验优化
简化了教程，专注于核心游戏机制，内容更精练。想必维瑟米尔会点头称好。
新增快速脱战选项。长按闪避键（Alt/〇/B）取消锁定目标，接着按下奔跑键（L Shift/X/A）即可脱战。
现在无需下马或离开船只即可拾取战利品。
模组
新增跨平台模组支持。这款由 mod.io 提供的游戏内工具，可让你便捷地浏览和安装玩家自制模组来自定义游戏。你可以在游戏主菜单的模组界面中找到该工具。登录 CD PROJEKT RED 账号，将其绑定至 mod.io 即可开始浏览模组。前往此处了解关于模组管理器的更多信息。
对 REDkit 进行了引擎、用户界面和其他方面的优化，方便模组制作者创作、管理和自定义内容。
问题修复
修复了从主菜单直接进入设置时，无法调整右摇杆灵敏度的问题。
现可将摇杆灵敏度设置为 0.69。
修复了主机平台有时无法显示 HDR 设置的问题。
永恒之火的光影 —— 修复了“遗弃狼学派装备图纸”作为奖励获取后，没有在用户界面中显示的问题。
美酒是神圣的 —— 修复了任务目标“与安娜 · 亨利叶塔搜索酒窖”期间，在陶森特之外快速传送会阻断任务进度的问题。该修复不会回溯，受影响玩家需要读取问题发生前的存档。
其他
新增乌克兰语文本本地化。
PC 平台专属
重要提示：请确保已安装最新的显卡驱动程序。前往 NVIDIA、AMD、Intel 获取。
新增对路径追踪的支持。
新增对 NVIDIA DLSS 4.5 的支持，附带光线重构功能。
新增对 AMD FSR 4 的支持，包含帧生成与 Anti-Lag 2 功能。FSR 4 适用于 AMD Radeon RX 7000 Series 及更新显卡。不支持该功能的显卡将使用 FSR 2。
新增对 Intel XeSS 2.0 的支持，附带帧生成与低延迟功能。
新增光线追踪毛发渲染，改进毛发的光照和着色效果。
新增对 DualSense 控制器触觉反馈的支持。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。