《巫师 3：狂猎 — 重制版》游戏今日上线，原版玩家可免费升级

新增吟游诗人的歌谣预设方案。在以“看剧情就好！”难度开始新游戏或是游戏中，可前往辅助功能界面将其开启。该预设旨在减轻玩家的认知负担，适合容易精神疲惫、难以集中注意力的人群。它会简化特定机制、关闭部分功能、精简游戏玩法，带来更流畅、专注的冒险体验。你可以在辅助功能界面中开启该预设，并通过开关下列选项进行自定义：