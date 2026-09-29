央视提醒：手机充电器长期不拔会加速老化，已引发多起火灾

IT之家 9 月 29 日消息，央视新闻今日报道称，多地出现因手机充电器长时间不拔引发的火灾。消防部门提醒公众养成充满电及时拔下充电器的习惯。

据报道，福建泉州一处民房发生火灾。调查显示，住户将手机充电器长时间插在客厅沙发下方插座上，充电器故障产生电火花引燃周边可燃物，最终酿成火灾。火灾导致客厅墙面大面积剥落，墙体布满烟熏痕迹，沙发等家具被烧毁，地面散落大量碎片和燃烧残渣。

2026 年 7 月底，湖南益阳沅江市一处民房起火。调查显示，户主手机充电器长时间插在插座上未拔，内部元器件老化短路、过热起火，引燃周边被褥等杂物。由于事发深夜，户主不在家，周边邻居处于熟睡状态，未能及时发现初期火情，房屋和家具家电被烧毁，造成财产损失。

消防员通过实验验证充电器长期不拔的隐患。消防员将六个不同品牌的手机充电器插在插线板上，用测电笔逐一检测，测电笔靠近充电器时灯亮且长时间不灭。

泉州市消防救援局消防员朱郑永承表示，这说明充电器里始终有感应电流，金属接头也带电。消防员将充电器空载（IT之家注：空载指充电器未连接手机但插在电源上的状态）一段时间后测温，充电器表面温度比周围环境高出约 5℃。持续热量会加速内部元件和绝缘材料老化。

消防员还将充电线短接，模拟破损短路。两根线路接触时瞬间产生电火花并冒出白烟。消防部门称，充电器长期不拔不仅耗电、缩短寿命，一旦短路产生电火花可能引燃易燃物。

消防部门提醒，应使用原装电池与充电器，尽量不要在枕头附近充电，也不要将手机放在阳光直射处、厨房灶台等高温环境，防止电池温度过高。