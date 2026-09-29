吉利首款 AI 全地形硬核 SUV：银河战舰 700 将于 10 月 10 日正式上市，预售价 19.98 万元起

IT之家 9 月 29 日消息，吉利官方今天宣布，银河战舰 700 汽车将于 10 月 10 日上市。新车预售价为 19.98 万元起，是吉利首款 AI 全地形硬核 SUV，基于 GTA 原生新能源越野架构打造。

外观方面，该车采用硬朗的线条勾勒与方盒子车身造型，塑造出鲜明的硬派越野视觉风格。前脸采用长条矩形格栅轮廓，搭配贯穿式日间行车灯设计，品牌 Logo 具备点亮功能。车身侧面配备传统样式门把手与哑光黑色车顶行李架，前后凸起的轮眉线条强化了整车的肌肉感。车尾设计趋于简洁，纵向圆角矩形尾灯组与外挂式备胎的组合。

据IT之家了解，新车长宽分别为 5085/1999 mm，高度有 1895 mm、1912 mm、1925 mm 不同选装版本，轴距为 2900 mm。新车内饰配备了大量物理按键，通过旋钮可切换智能、经济、舒适和运动驾驶模式；车顶配有全景天窗，前排座椅则提供头枕音响。

新车还搭载吉利自研的 GVMC 动态控制系统，官方宣称该系统可支持车辆以 80km/h 的速度通过麋鹿测试。AI 智能四驱系统可实现前驱、后驱、四驱模式的自动切换，并集成蟹行模式、原地掉头、爆胎行驶及障碍物连续自动避让等功能。此外，新车涉水深度达 800mm，并配备卫星通信能力。