奔赴南海科考，我国自主研发 4500 米级深海作业机器人启航

IT之家 9 月 29 日消息，据央视新闻报道，9 月 28 日，在山东威海港，我国自主研发的 150 马力 / 250 马力 4500 米级深海作业机器人正式启航，联合哈尔滨工业大学（威海）奔赴南海开展联合科考。

IT之家从报道获悉，机器人搭载自研七轴多功能液压机械臂，攻克深海耐压密封、深水大功率推进、长距离水下通信、多模态自主导航等三十多项关键技术，能够完成深海油气开发、海底管线巡检、矿产资源勘探、水下科考取样、应急打捞等复杂任务。

本次南海联合科考，旨在实战验证装备全系统性能，进一步完善深海装备验证体系，打通“实验室 — 工程化 — 产业化”最后一公里，为保障国家深海资源安全、推动海洋强国，提供国产装备支撑。

项目研发负责人陶泽文介绍，这台 4500 米深海机器人，核心软硬件全部实现国产自主可控，接下来我们会不断降低国产深海装备应用成本。

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此次启航的机器人型号为 VY150，由山东未来机器人股份有限公司与哈工大机器人研究所联合攻关，是我国量产型工作级 ROV（无人遥控潜水器），也是国内首批量产的 4500 米级重型工作级深海机器人，整机上万个零部件实现国产化，最大作业深度 4500 米，并可拓展至 6000 米水深。ROV 即无人有缆遥控潜水器，通过一条缆绳与母船连接，缆绳既传输电能也传输信息，船上操作人员可遥控其在深海作业。与它并列的还有载人潜水器（HOV，如“蛟龙”号、“奋斗者”号）和无人自治潜水器（AUV），后两类均依靠电池供电。