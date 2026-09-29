宁德时代巧克力换电近 2 万块新电池完成入仓，限时推出 99 秒免费换电活动

IT之家 9 月 29 日消息，宁德时代旗下巧克力换电宣布，随着兰州城关北滨河东路站正式建成，截至 9 月 29 日，巧克力换电全国累计建成换电站超 2520 座，站点落地覆盖 31 省 200 城，近 2 万块全新电池完成入仓部署，城市与高速双向网络持续提速建设；与此同时，“99 秒‘换’行神州”国庆免费换电活动正式上线。

IT之家从官方介绍获悉，今年以来，巧克力换电持续保持行业领先的扩张节奏，全国站点规模快速攀升。目前一二线城市已实现全覆盖，中小城市占比超 80%，超四分之一落地城市站点密度位居行业首位。打开巧克力换电 App 即可一键查找最近站点，车辆驶入，99 秒完成全自动换电，无需下车、无需漫长等待。

按照规划，2026‑2027 年巧克力换电计划落地 1000 座高速换电站，打造“11 纵 9 横”全国高速换电大动脉。高速网络精选国家主干路网当中 20 条主要干线，力争实现平均每 100 公里即配有一对换电站，城市站与高速站无缝衔接。

作为全行业开放共享的标准化换电平台，巧克力换电支持多品牌、多车型适配，不同车企的新能源车主，都能够共享这一张全国一体化换电网络。

此外，9 月 30 日‑10 月 7 日期间，巧克力换电将正式启动 99 秒“换”行神州免费换电体验活动。