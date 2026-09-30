苹果更新 Apple 创作坊：Mac 版 Final Cut Pro 可为 iPhone 18 Pro 拍摄视频添加电影效果

IT之家 9 月 30 日消息，苹果公司今天（9 月 30 日）更新 Apple 创作坊，覆盖 Pixelmator Pro、Final Cut Pro、Motion、Keynote、Pages、Numbers 与无边记等应用。

IT之家注：Apple 创作坊（Apple Creator Studio）是苹果推出的创意与生产力类 App 订阅服务，整合视频剪辑、音乐制作、图像设计和文档创作工具，订阅后可使用 Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro 等专业 App 及其高级内容。

创作方向 主要 App 适合做什么 视频 Final Cut Pro、Motion、Compressor 剪辑课程视频、短视频、宣传片、讲座录像 音乐 Logic Pro、MainStage 编曲、录音、混音、现场演出 图像 Pixelmator Pro 修图、海报、缩略图、社交媒体图片 生产力 Keynote、Pages、Numbers、无边记 做演示文稿、课程材料、表格和头脑风暴

Pixelmator Pro

Mac 版和 iPad 版 Pixelmator Pro 新增了两个模板集，其中一个用于设计体育运动和动作类项目，另一个用于新创意、商务或产品发布。新增的“播客”类别下包括为展示播客节目而设计的封面插图，可调整尺寸以适应各主流播客平台。

iPad 版 Pixelmator Pro 新增“选择和蒙版”功能。该功能提供更细致的选择与蒙版控制，能够处理头发、毛发等复杂边缘，并保留相关细节。

Mac 版 Final Cut Pro 和 Motion

Mac 版 Final Cut Pro 和 Motion 现可通过新的方式为 iPhone 18 Pro 拍摄的原生视频添加电影效果模式特效。剪辑师可直接在 Final Cut Pro 时间线上调整焦点与景深。

Compressor 可供剪辑师将具有电影效果模式特效的视频转换回原先的电影效果模式格式，并新增 HEVC 和 MPEG-4 格式导出预置，方便分享到社交媒体。

Keynote 讲演、Pages 文稿和 Numbers 表格

Apple 创作坊订阅用户可在 Keynote 讲演、Pages 文稿和 Numbers 表格中使用全新专业设计的模板和主题。

Keynote 讲演、Pages 文稿和 Numbers 表格用户可请求访问共享的演示文稿、文档或电子表格，更轻松地开展协作，即时获得帮助。

Mac 版 Pages 文稿 app 新增屏幕视图，可优化内容以方便阅读和专注写作；Numbers 表格 app 新增三角函数、统计函数和逻辑函数，支持在电子表格中解答复杂问题。

无边记

无边记 app 新增多项备受用户期待的功能。看板现在可自动适应深色模式，用户可使用文件夹将不同看板整理进不同精选集，并邀请他人协作。用户还可请求访问共享文件以加入协作，或使用快捷指令自动添加内容。

在 visionOS 27 中，无边记 app 变得更加强大，用户可将看板上的多项内容拉入自己的空间，包括图像、视频、便笺条、形状和 3D 模型等，并能以群组形式查看 3D 模型。

费用方面，官方售价信息如下：