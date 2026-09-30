松下 Technics 首款磁流体头戴耳机 EAH-A1000 发布，国行 2599 元

IT之家 9 月 30 日消息，松下旗下音频品牌 Technics 昨日发布了全新旗舰无线头戴耳机 EAH-A1000，搭载全新开发的 40mm 磁流体驱动单元，国行售价 2599 元，提供黑色、白金色可选。

该耳机搭载全新开发的 40mm 磁流体驱动单元，这是 Technics 首次将磁流体技术应用于头戴式耳机。

IT之家注：磁流体是一种兼具磁性与液体特性的功能材料，置于音圈与磁体之间可抑制大口径驱动单元的振动与失真。

其驱动单元还采用 SST 对称悬边技术，该技术源自 Technics 旗舰 Hi-Fi 音箱，通过提升悬边前后运动对称性降低失真。振膜采用碳纤维材质，锥形结构用于抑制大口径振膜形变。

声学结构方面，EAH-A1000 采用全新障板结构与声学控制腔体，前者减少驱动单元周围不平整表面以抑制反射，后者通过平衡低频与中频管理气流。

降噪方面，耳机搭载自适应降噪功能，每侧配备三个前馈麦克风和一个反馈麦克风，可根据环境噪音和佩戴贴合度优化降噪表现。

续航方面，EAH-A1000 支持最长 45 小时连续播放（降噪开启），降噪关闭时可达 90 小时。充电 15 分钟可补充约 4 小时播放时间。

连接方面，这款耳机支持 LDAC 编解码与 USB Audio 无损播放，支持最多三台设备多点连接。通话采用 AI 波束成形技术，并针对杜比全景声头部追踪进行优化。

设计方面，EAH-A1000 采用全新 Flow Arm 结构，从滑轨处方形过渡至吊架处三角形。支臂与外壳顶部面板采用金属材质，提供黑色与铂金灰米色两种配色。

佩戴方面，耳罩活动范围、头梁形状与滑轨位置调节经过重新设计，以分散头部压力。耳垫采用高密度记忆海绵，兼顾耐用性与长时间佩戴舒适度。耳机支持折叠，附赠专属收纳盒。

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