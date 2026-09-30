10 年来可维修性首破 0 分：iFixit 拆解苹果 AirPods 5，耳机电池可更换

IT之家 9 月 30 日消息，国外维修团队 iFixit 今天（9 月 30 日）发布视频，分享了苹果 AirPods 5 的拆解报告，最终可维修得分为 2 分（满分 10 分，分数越高代表越容易维修），也成为过去 10 年来首次突破 0 分的 AirPods。

IT之家援引科技媒体 9to5Mac 报道，自从 2016 年初代 AirPods 问世以来，iFixit 团队对其产品的维修评分始终为 0/10，而 AirPods 5 打破该限制，成为十年来首款得分非零的 AirPods。

iFixit 团队在拆解后指出，之所以给出 2 分评价，主要在于可以移除和更换 AirPods 的电池，且整个更换过程不会损坏整机。不过左右耳机的电池极性相反、触点位置略有差异，导致不可互换。

图源：视频截图

iFixit 强调给 AirPods 更换电池依然需要较高的技术要求，仅适合技术娴熟的专业人员或极具冒险精神的 DIY 用户。

若尝试对耳机进行更深入维修，仍无法避免破坏性拆解。充电盒同样难以无损打开与重组，整体维修门槛依旧极高。

拆解视频包含 CT 扫描图像，清晰呈现耳塞内部高度集成的布局。电池、MEMS 麦克风、H2 芯片等微小组件被紧密排布于狭小空间内。