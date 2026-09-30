路虎揽胜运动纯电版发布：800V 高压平台，WLTP 续航 609km

IT之家 9 月 30 日消息，揽胜运动版向来是很多消费者的首选英国车型，人们想要一台驾乘感受出色的豪华 SUV，又不愿为顶配的大揽胜一掷千金，就会选择它。如今纯电动版揽胜运动版正式问世，该车沿用了老大哥（纯电版揽胜）的整套底盘基础，其中就包括容量高达 118.5 千瓦时的电池组。

路虎表示，这套大容量 800 伏电池包在 WLTP 工况下，满电续航里程可以达到 378 英里（609 公里），相比尺寸更大的纯电版揽胜 373 英里（600 公里）的续航有小幅提升。因为运动版车型本身体型略小，整车重量也更轻。

路虎这款最新电动 SUV 最高直流快充功率为 350 千瓦；使用大功率直流快充桩时，电量从 10% 充至 80% 耗时 22 分钟。交流充电方面，纯电揽胜运动版最大支持 22 千瓦的交流充电功率。

新车与纯电版揽胜同样基于 MLA 架构打造，轴距同为 118 英寸（2997 毫米）；不过整车长度为 194.7 英寸（4946 毫米），相比该品牌的旗舰揽胜短了 4.2 英寸。

动力由两台独立电机提供，单台电机最大功率为 349 马力。这套四驱系统综合输出功率 542 马力，峰值扭矩 850 牛米，动力参数和纯电版揽胜保持一致。这套动力可以推动新款运动版从零加速至 62 英里每小时（也就是 0‑100 公里每小时）仅用时 4.3 秒。该成绩比大号揽胜快 0.2 秒，同时比燃油版顶配揽胜运动版 SV 还要快 0.5 秒。

今年早些时候，路虎曾表示运动版电动车型还会推出一套功率稍低、为 444 马力的版本，同样保留双电机四驱配置。不过目前官方仅提供高性能顶配版本，这套产品策略明显借鉴了保时捷的做法。

尽管拥有静谧、扭矩瞬时释放的电动动力总成，新款纯电揽胜运动版在内饰与外观上依旧延续了燃油版车型的设计。这倒算不上坏事，毕竟揽胜全系本身就有着相当优雅的格调；但这与捷豹大刀阔斧完成电动化品牌重塑的思路截然相反。

官方尚未公布新车售价，但售价势必会低于 140,450 美元（IT之家注：现汇率约合 94.4 万元人民币）的纯电版揽胜。