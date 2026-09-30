R 星确认《GTA 6》地图面积达《GTA 5》两倍，还有飓风和热带风暴天气系统

IT之家 9 月 30 日消息，北京时间今天（30 日）凌晨发布的最新一期《Game Informer》披露，《GTA 6》地图面积达到《GTA 5》的两倍，天气系统也会进一步升级，热带风暴和飓风都将出现在游戏中。

Rockstar 确认，新系统能营造出玩家此前从未感受过的规模感。游戏会采用动态程度更高的局地天气系统，让地图不同区域在同一时间呈现截然不同的天气。

预告称，玩家所在的雷奥奈达某处可能还是一片晴空，不远处却大雨倾盆。R 星希望借此还原佛罗里达多变的天气，而当地经常会出现一边阳光明媚、一边突降猛烈阵雨的情况。

R 星光照与渲染美术副总裁欧文 · 谢泼德透露：“我们重新设计了天气系统，让各种天气现象更集中于特定区域，同时持续得更久。我们希望这个世界即使不断发生动态变化，依然显得扎实可信，并营造出我们此前从未感受过的规模感。”

游戏加入了全新的完全动态云层系统，云层会横跨地图移动，带来非常丰富的天气变化，从迈阿密冬季澄澈的蓝天，到佛罗里达夏秋两季大多数午后都能见到的高耸积雨云和零星闪电，都收录其中。

此外，猛烈风暴来临时，雨水会从屋顶和路灯上倾泻而下，雷声响起，闪电则会照亮四周的云层。

R 星开发主管兼联合工作室负责人亚伦 · 加布特称，雷奥奈达是 R 星迄今打造的最大地图，而且规模大出不少，面积达到《GTA 5》的两倍，细节也更加丰富。“这个新世界与以往不同。我们反复打磨每一个部分，从屋顶、小巷、建筑内部到中间所有细节。室内空间数量达到一个临界点后，你会开始觉得这些建筑从内到外都更加真实。整个世界形成了一个浑然一体的整体，内容密度很高，每个角落都有手工打磨的质感。”

《GTA 6》的雷奥奈达州划分为六个主要区域，分别是罪恶城（罪城 / 罪恶都市）、雷奥奈达礁岛群、大草泽、盖尔霍恩港、安柏西亚和卡拉加山国家公园。

IT之家获悉，罪城是雷奥奈达的城市中心，设计大量借鉴迈阿密，拥有装饰艺术风格建筑、海滩和大型邮轮港。雷奥奈达礁岛群取材于佛罗里达群岛，大草泽则以佛罗里达大沼泽地为原型，拥有辽阔湿地和种类繁多的野生动物。

盖尔霍恩港的灵感来自佛罗里达规模较小的旅游目的地，包含了一些逐渐衰落的地方，廉价汽车旅馆和破败购物中心是当地的典型景象。

R 星将安柏西亚形容为雷奥奈达的心脏，也是该州工业面貌的缩影。工厂和精炼厂占据当地主要景观，一个本地摩托帮派在这里也拥有相当大的影响力。

雷奥奈达最北端是卡拉加山国家公园，重点呈现野生动物和自然景观，同时融入佛罗里达州与佐治亚州边界地区的文化元素。

R 星称，《GTA 6》会收录超过 170 种动物，其中包括 60 种鸟类、30 种陆生哺乳动物，以及鲨鱼、鲸和水母等海洋生物。

可参与的活动包括低空跳伞、台球、健身、皮划艇、迷你高尔夫、水肺潜水、街头竞速和越野竞速，还可以前往动物园、乘坐风扇船和驾驶水上摩托。