OpenAI 奥尔特曼：要争取商业主导地位，我们计划分三步走

IT之家 9 月 30 日消息，据《商业内幕》今天（30 日）凌晨报道，OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼公布了公司争取商业主导地位的三步规划。

奥尔特曼在旧金山举行的开发者大会上公布了 ChatGPT 及其他产品的一系列更新，并勾勒出一条分三步推进的商业路径：先提供最优秀的 AI 模型，再让开发者能够最方便地基于这些模型开发产品，最终把 OpenAI 打造成企业客户彼此连接的“市场平台”。

IT之家从报道中获悉，奥尔特曼告诉开发者和员工，整个过程依次是“模型”“构建”和“分发”。“我们希望为所有人提供一个强大的开发平台，让你们能够把任何梦想中的产品做出来。…… 我们的目标是在整个市场的每一个价位上，都为你们提供智能水平和能力的最佳组合。”

实现这一目标并不容易，也意味着 OpenAI 需要长期参与竞争。Anthropic 和其他 AI 模型公司还会继续提高模型能力，并在价格上展开较量。

随后，奥尔特曼将转向第二阶段 ——“构建”：“我们希望把 OpenAI 内部使用的工具也交给你们。”

OpenAI 把 AI 编程工具 Codex 部署到云端后，开发者可以跨设备使用。随后，奥尔特曼公布了一套 API，让客户能够用来开发智能体，另一套面向快速决策的新 API 也赢得了现场热烈掌声。“我们希望成为满足你们开发需求的一站式平台。”

OpenAI 手中还有一项重要资产：庞大的用户群。当地时间 29 日，公司披露 ChatGPT 每周用户已超过 12 亿。

越来越多企业也把 OpenAI 作为接入用户的平台，希望借此获得新用户，或让现有用户接入 OpenAI 的 AI 技术。目前，OpenAI 正进一步强化自身连接不同企业和用户的中介角色。奥尔特曼称，企业客户可以把一部分现有 OpenAI 承诺支出用于购买合作伙伴的产品。

同时，用户也可以在其他 AI 产品上使用“Sign in with ChatGPT”，并从自己的 token 配额中扣除相应用量。

奥尔特曼发表主题演讲后，《商业内幕》在问答环节询问了他对这些商业目标的看法。

奥尔特曼称，云计算服务商提供了一个很好的范例，展示了企业如何帮助更广泛的生态系统发展。他希望 OpenAI 也能成为承接需求、连接客户的平台。“我们希望找到办法，把这些能力带到各个地方，带来用户、收入和客户，帮助人们创造这些新事物，并打造尽可能稳健、丰富的生态系统。”