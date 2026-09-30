拳头游戏虚拟乐团“真实伤害”回归，演唱 2026 英雄联盟全球总决赛主题曲

IT之家 9 月 30 日消息，拳头游戏今日（9 月 30 日）宣布，旗下英雄联盟虚拟嘻哈音乐组合“真实伤害”回归，并将演唱 2026 英雄联盟全球总决赛主题曲《Know My Name》（拳头游戏 / Virgin Music Group）。

该曲为第 13 支全球总决赛主题曲，将于北京时间 10 月 9 日（星期五）上午 9 点开始在各大流媒体平台发布单曲及官方 MV。

今年 MV 的核心焦点是 Faker 以及他助力 T1 夺得创造历史的全球总决赛三连冠的传奇历程。视频回顾了塑造他职业生涯的荣耀与挑战，歌颂了造就 Faker 职业生涯的坚韧意志，以及他从失败中重振旗鼓、在逆境中蜕化成长，并不断在全球最大的舞台上攀登新高峰的能力。

“真实伤害”是一支前卫的嘻哈音乐组合，也是英雄联盟 IP 不断扩充的、前沿虚拟艺人阵容中的成员。组合包含五名来自游戏内的人气英雄，每位都有着自己独特的声音、风格和全球影响力：阿卡丽（说唱）、艾克（说唱）、奇亚娜（主唱、说唱）、赛娜（主唱）和亚索（DJ、制作人）。

《Know My Name》（以我之名）是“真实伤害”继 2019 年单曲《GIANTS》（巨人）以来首次发行的作品，后者全平台累计播放量已突破 2.3 亿。

在与 NewJeans、林肯公园以及 G.E.M.邓紫棋等全球艺人进行主题曲合作后，这将是拳头游戏旗下虚拟艺人首次担纲全球总决赛主题曲。

此次组合的回归，更融合了全明星级艺人阵容：i-dle 的 SOYEON（田小娟）再次为阿卡丽献声，Coco Jones 为赛娜献声，Vic Mensa 为艾克献声，Sofía Reyes 为奇亚娜献声。

IT之家注：英雄联盟全球总决赛，简称“全球总决赛”，是英雄联盟的顶级赛事，来自不同地区的顶尖队伍将齐聚一堂，争夺全球总冠军的头衔。全球总决赛于每年常规赛季结束后在各个地区轮流举办，参赛队伍从全世界职业联赛中选拔而来，进行为期一个月的角逐。今年，全球总决赛将在美国举办。入围赛阶段将于 10 月 15 日在洛杉矶开启。由万事达卡呈现的 2026 全球总决赛冠亚军决赛开幕式将于 11 月 14 日在纽约巴克莱中心拉开帷幕，届时“真实伤害”将在现场演唱。