百度地图 V22 版本发布：车道级导航 4.0、SR 导航 2.0、全域护航系统

IT之家 9 月 30 日消息，在上周的 2026 世界新能源汽车大会“AI 驱动智能汽车技术跃迁与全场景落地”专题论坛上，百度副总裁、百度地图总经理谢天正式发布百度地图 V22。

百度地图 V22 带来车道级导航 4.0、SR 导航 2.0 和全域护航系统三大导航能力升级，并进一步构建时空智能基座，将真实世界的数据、实时变化与用户需求连接起来。IT之家汇总主要更新内容如下：

车道级导航 4.0

车道级导航 4.0 围绕“全路网覆盖、全地貌刻画、全路口还原”升级。

这一次，车道级导航进一步延伸至小区、园区等内部道路，打通超百万停车场的“最后一公里”，从驶入目的地到找到停车位置，导航服务可以更加连贯，推动导航体验向“车位到车位”延伸。

新版本还升级了七种地貌、两种季节的呈现，更真实地还原道路周围的山川、草原、河流等环境。

结合大模型识图等能力，复杂路口的车道和转弯位置也能呈现得更加清晰。

SR 导航 2.0

SR 导航 2.0 进一步融合道路信息与车辆实时感知，将道路引导和环境呈现从公开道路延伸至停车场，衔接行车与泊车体验。

在人工驾驶和辅助驾驶场景中，用户可以通过地图更直观地了解前方拥堵与风险。新版本还引入 AI 生成式渲染，在呈现真实道路信息的基础上，提供不同视觉风格。

全域护航系统

全域护航系统将前方道路异常尽早传递给后方驾驶员。目前，系统支持 30 多种安全提醒，能够秒级感知道路重大异常，实时预警后方车辆，并通过拥堵场景还原，帮助手机和车机用户提前了解前方情况。

升级 AI 服务

百度地图 V22 围绕“答得好、推得准”升级 AI 服务：

AI 搜索可以理解包含多个地点、多项条件的口语化需求。即使用户没有说出准确地名，地图也能根据描述寻找地点、串联路线，并把临时增加的事项加入行程。

AI 出游可以综合游玩天数、区域安排和顺路出行等要求规划方案，还能继续回答景区开放时间、当天人流情况等具体问题，并通过“地图验真”提供可核验的信息。

AI 路线可以结合出行记忆，听懂“去我上周去过的那个餐厅”“走我熟悉的那条路”等表达；途中出现新需求时，也能提供调整方案供用户选择。