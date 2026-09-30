赛睿正式推出 Sensei / Rival Pro 鼠标：UWB + 换电 + PAW3955

IT之家 9 月 30 日消息，SteelSeries（赛睿）当地时间 29 日正式推出了新一代旗舰鼠标 Sensei Pro（对称）、Rival Pro（右手），均提供标准尺寸和 Mini 小尺寸版本。

Sensei / Rival Pro 鼠标采用 UWB（超宽带）无线连接技术，通过 6.4~9.056GHz 频段传输数据，享受低干扰大频宽优势。其每 8 个数据包配套 1 个额外的备份数据包，实现 9kHz 轮询率，点击延迟 0.35ms。

其配备基于原相 PAW3955 的 TrueMove 42K Pro 定制光学传感器；搭配响应时间 0.2ms 的光学鼠标微动，寿命 1 亿次，总行程 0.5mm、预行程 0.3mm，触发力度 60±10gf、回弹力度 25gf。

赛睿还为 Sensei / Rival Pro 提供了“最高性能模式”，可将传感器始终设置为 8kHz 模式，帧捕获速度高达 20k fps，并始终保持 800 ips / 70G 的全速追踪。

此次的鼠标搭载双电池模块热插拔换电系统，UWB 接收器兼具电池充电功能。单一电池模块在 1kHz 下提供 80hr 续航，8kHz 下续航 32hr。

赛睿 Sensei / Rival Pro 鼠标全系定价 179.99 美元（IT之家注：现汇率约合 1,209 元人民币）。目前 49g 的 Mini 版本已开启国行预售，到手价 1399 元。

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