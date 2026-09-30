前高通 / 苹果工程师组队开发 WarpCore：核心优先，声称要颠覆半导体 / 芯片行业规则

IT之家 9 月 30 日消息，科技媒体 NotebookCheck 今天（9 月 30 日）发布博文，报道称 Nuvacore 公司公开 WarpCore 处理器核心开发模式，在确定指令集（例如 x86、Arm 或 RISC-V）之前，先构建大部分底层微架构。

IT之家曾于今年 4 月报道，Nuvacore 公司由 Gerard Williams III、John Bruno 和 Ram Srinivasan 三人共同创立，都拥有丰富的定制 CPU 设计经验。

Williams 最初在 Arm 工作 12 年，设计过 Cortex-A8、Cortex-A15 等多项关键架构。从 Arm 跳槽到苹果后，他担任了 A12X-A17 等移动端自研芯片的首席架构师，同时还是 60 多项苹果专利的发明人，主要涵盖功耗管理、多核调度等技术。

离开苹果后，杰拉德 · 威廉姆斯三世自立门户成立 NUVIA 公司，随后高通于 2021 年以 14 亿美元（现汇率约合 95.65 亿元人民币）收购这家公司，杰拉德 · 威廉姆斯三世也顺势加入高通，担任高级工程副总裁。

他领导开发的 Oryon CPU 架构（原 Nuvia Phoenix），后来成为骁龙 8 Elite Gen 5（第五代骁龙 8 至尊版）、骁龙 X Elite 的重要技术基础。

除了 Williams 之外，Nuvacore 公司还聘请了前苹果 CPU 工程负责人 David Williamson 担任硬件工程高级副总裁。

根据官方公布的细节，Nuvacore 称研发模式为“核心优先”（Core First）。传统 CPU 项目通常从目标指令集架构（ISA）出发，而 Nuvacore 计划先搭建基础 CPU 核心 IP，再根据产品或合作伙伴需求确定 ISA，在最新推文中写道：“我们说过要改写硅（半导体 / 芯片）行业的规则，我们是认真的。”

该公司表示，部分微架构与 ISA 解耦后，工程团队可以先处理性能、能效和芯片面积。不过 ISA 延后确定并不意味着后期可以直接接入任意指令集。指令解码、特权级别、内存顺序、异常处理和软件兼容性，仍会限制 CPU 设计。

此外不同 ISA 的授权条件也存在差异：RISC-V 通常不需要 Arm 式架构许可；Arm 实现需要相应架构授权；x86 实现权受到严格控制。