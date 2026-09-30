Take-Two 出手，粉丝自制《GTA 5》Switch / 安卓移植项目被叫停

IT之家 9 月 30 日消息，《GTA 5》最近被证实可在任天堂 Switch 和安卓智能手机等设备上运行，虽然 Rockstar Games 尚未为这些平台推出官方移植版，但一支热情的开发者团队目前已取得了实质性进展。但遗憾的是，Take-Two 现已出面，叫停了这个粉丝自制移植项目。

IT之家注意到，《GTA 5》已经卖出数百万份，因此 Rockstar Games 以及 Take‑Two 对这部自家的巅峰作品保护意愿很强。

Take‑Two Interactive 已经针对粉丝自制的《GTA 5》安卓原生移植项目采取法律行动。这个社区项目的目标是让《GTA 5》能够在安卓硬件与任天堂 Switch 上原生运行，而非依靠云串流或者远程游玩。

在 Take‑Two 出手干预之前，这个安卓移植项目原本已经临近发布。正式的法律函件具体内容尚未完全对外公开，但移植项目的开发团队已经选择关停整个项目。

Paralympics Production（项目开发团队）将于 10 月 3 日停止运作。很抱歉我们没能达成大家的期待，就这样让各位的希望落空。

据项目开发团队表示，Take‑Two 态度十分强硬，直接发送停止开发函（ cease‑and‑desist letter），要求立刻终止全部开发工作。

值得一提的是，这个由社区主导的项目在一定程度上依托此前泄露出来的《GTA 5》源代码，这也使得 Take‑Two 拥有充分依据来发出这份勒令停止的律师函。