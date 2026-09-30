国家发改委：2500 亿元消费品以旧换新资金全部下达，今年 1-8 月相关商品销售额达 1.55 万亿元

IT之家 9 月 30 日消息，据国家发展改革委公众号，近日，国家发展改革委会同财政部，向地方下达了今年第四批 625 亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。至此，全年 2500 亿元消费品以旧换新资金已全部下达。

1-8 月，以旧换新相关商品销售额达到 1.55 万亿元，补贴惠及 2.08 亿人次。其中，汽车以旧换新 535.3 万辆，6 类家电以旧换新 9145.8 万台，数码和智能产品购新 1.08 亿件。在消费品以旧换新政策带动下，通讯器材类设备、高能效等级家电、可穿戴智能设备等零售额保持高速增长，新能源乘用车在乘用车新车零售量中的占比已连续 5 个月超过 60%。

下一步，各有关部门将继续指导地方合理把握工作节奏，优化资金使用计划，规范高效做好补贴审核兑付，严厉打击骗补套补等违法违规行为，有效发挥消费品以旧换新政策效能。

作为参考，IT之家查询获悉，2026 年上半年，消费品以旧换新累计带动相关商品销售额 1.1 万亿元，惠及 1.5 亿人次。其中，汽车以旧换新 370.7 万辆；家电以旧换新 6326.6 万台；数码和智能产品购新 7909.8 万台；19 个地方实施自主品类补贴政策，带动相关商品销售 99.2 万件。