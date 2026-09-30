英伟达前顾问称公司欠其价值 10 亿美元股票，和解提议遭拒绝

IT之家 9 月 30 日消息，埃里克 · 古利克森（Eric Gullichsen）曾是英伟达顾问，他在一篇博客文章中声称，英伟达还欠他价值 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 67.18 亿元人民币）的 NVDA 股票。文章写道，古利克森是英伟达早期技术顾问委员会的成员，1993 年 9 月他被授予 25000 份股票期权。

据他自述，2024 年他重新翻看这份期权授予文件之后才发现：这份期权原本应当分四个季度（也就是 1 年时间）完成归属，而不是长达四年分期归属。他补充说，1996 年 4 月英伟达首席财务官的信函记录当中只登记了 15625 份已经归属的期权；照此推算，另外还有 9375 份期权本也应当完成归属。

再叠加后续历次拆股，累计拆股倍数合计达到 480 倍之后，对应股份数量为 450 万股；按照英伟达 9 月 25 日的收盘价 225.07 美元（现汇率约合 1,512 元人民币）计算，市值大约是 10.1 亿美元（现汇率约合 67.85 亿元人民币），和他口中“约 10 亿美元（现汇率约合 67.18 亿元人民币）”的说法吻合。但他表示，自己和代理律师都认为诉讼时效对己方不利，“官司大概率连对方的驳回动议这一关都过不去。”

古利克森在博客当中贴出了这份期权授予文件，签署日期为 1993 年 9 月 9 日，是第 7 号授予凭证，授予 25000 股，由黄仁勋代表英伟达签字。文件写明：“全部股份将自授予日起满一年之后完成归属。”也就是最晚在 1994‑09‑04 全部归属；同时写明：3 个月归属 25%，之后按季度继续归属，在一年之内分四次归属完毕。

古利克森同时还贴出时任首席财务官马塞尔 · 加尼（Marcel Gani）于 1996‑04‑16 出具的行权函件。这份文件标志着他与英伟达及其技术顾问委员会之间的合约关系正式终止；上面写明当时他已经有 15625 份英伟达股票期权完成归属。行权价每股 0.05 美元（现汇率约合 0.34 元人民币），行权有效期 90 天；如果全部行权，总金额仅 781.25 美元（现汇率约合 5,248 元人民币）。

此外古利克森还附上一封没有标注日期、由黄仁勋签字的邀约信函。信函当中却写明，25000 份期权是分四年分期归属。简单核算：15625 恰好占 25000 股的 62.5%；相当于 16 个季度当中的 10 个季度，这个进度刚好吻合 1993‑09‑09 至 1996‑04‑16 的时间跨度。由此可见 CFO 信函记录是按照四年按季度归属的版本来执行的。于是就出现矛盾：正式签署的凭证写的是一年归属，而邀约信函写的是四年。

同时这份授予文件的首页还写明，如果首页内容与所附法律条文存在冲突，一切以后面所附的法律附件为准；但古利克森发布的博客当中并没有附上这些附件。这份文件同时写明本协议效力优先于此前所有书面约定；如果该条款生效，则邀约信函的说法应当被作废。

发现这份合同存在矛盾之后，古利克森聘请了风险代理律师（胜诉才收取律师费），这是他本人在相关讨论帖子的回复中透露的信息。在双方律师来回通信交涉大约一年之后，当事双方曾经进行过面谈。他写道：“我们当时主动提出接受远低于 10 亿美元（现汇率约合 67.18 亿元人民币）的和解金额”，但英伟达方面依旧直接拒绝了和解提议。他与律师得出结论：时隔三十余年，这起诉求早已错过了合适的诉讼时机。另外 CFO 信函所写明的行权窗口期大约已于 1996‑07‑15 关闭。截至目前英伟达尚未就此事件公开发表回应。

早在上世纪 80 年代末，古利克森就经营多家虚拟现实项目；大约 1990 年他与人合伙创办 Sense8 公司。得益于他在虚拟现实渲染方向的研究成果，他实现了双二次纹理映射的快速算法。据他所说，这项成果在 1993 年吸引到英伟达联合创始人柯蒂斯 · 普里姆（Curtis Priem）的注意，而期权授予也正是发生在这一年。之后普里姆带着黄仁勋以及另一位联合创始人克里斯 · 马拉科夫斯基，来到古利克森停泊在索萨利托的船屋，现场观摩这项技术演示。

在一份 1994 年提交的专利中，他是署名发明人。专利名称为《广角图像畸变校正方法与装置》（专利号 US5796426A）；专利文档当中还以英伟达的 NV‑1 芯片作为硬件实例。NV‑1 这款芯片商业上并不算成功，它的基础图形基元采用二次曲面。

有网友留言提问：当初他已经到手的那部分股份后来如何处置。截至周一上午古利克森还没有对此作出答复。不过他在论述和解思路时提到一个考量因素：“当初我很有可能也会选择卖出这些股票。”此前已有报道提到另一位投资者斯坦利 · 德鲁肯米勒，就在英伟达一次 10∶1 拆股之前就已经清仓离场。此后英伟达一度站上全球市值最高企业的宝座。股价一路狂飙，也让大量早期员工跻身百万富翁行列。

而古利克森最后给出的忠告是：“务必仔细阅读合同条款。”