首款鸿蒙 7+ 麒麟 9 系旗舰芯片电视：华为智慧屏 Mate TV 2 系列今日开售

IT之家 9 月 30 日消息，华为首款搭载鸿蒙 7+ 麒麟 9 系旗舰芯片的电视 —— 华为智慧屏 Mate TV 2 系列今日正式开售，定价 7999 元起。IT之家汇总价格和配置信息如下：

华为智慧屏 Mate TV 2 悦享版：

65 英寸预售价 7999 元

75 英寸预售价 9999 元

85 英寸预售价 13999 元

华为智慧屏 Mate TV 2：

65 英寸预售价 9999 元

75 英寸预售价 12999 元

85 英寸预售价 16999 元

98 英寸预售价 26999 元

华为智慧屏 Mate TV 2 Pro：

75 英寸预售价 16999 元

85 英寸预售价 23999 元

98 英寸预售价 34999 元

华为智慧屏 Mate TV 2 悦享版

这款智慧屏搭载麒麟 T92 芯片，首发搭配 HarmonyOS 7 系统，配备 8GB + 128GB 存储。对比前代产品，CPU 单核能力提升 490%，多核能力提升 360%，GPU 能力提升 251%，流畅度整体提升 20%，可流畅运行大型游戏。

屏幕方面，这款电视采用华为黑钻屏 Super MiniLED，峰值亮度可达 4000 尼特；配备鸿鹄色彩技术，提供 10.7 亿斑斓色彩；内置 AI 光感增强技术，可智能提升明暗对比；支持鸿鹄迅晰流畅技术；AI 计算画质升级，可将 1080P 内容秒变 4K。

外观设计上，这款智慧屏拥有 99% 屏占比，机身仅厚 36.9 毫米，采用一体化金属机身；搭配超薄挂架可实现 5 毫米零贴墙设计，隐藏式线缆收纳。

交互方面，这款电视带来灵犀创新交互体验，支持像操作手机一样玩大屏，配合华为灵犀悬浮触控可操作手游，还支持灵犀手写笔实现大屏绘画。

生态方面，这款电视支持畅玩海量鸿蒙应用，覆盖日常应用、体感游戏、影音娱乐、教育办公等多个场景，可直接在大屏体验手机端应用，体感游戏、资讯浏览、亲子绘画等场景都能覆盖。

音频方面，这款电视配备 HUAWEI SOUND，支持 2.2 空间音频，采用高中低三分频设计，总功率 130W：

Hi-Fi 级高音单元高频延展至 40 kHz；

中音调采用自研云母纤维振膜；

澎湃双低音单元下潜至 22 Hz，拥有 80 W 低音功率。

电视还可搭配华为悦彰家庭影院及全屋吸顶音箱，打造 13.3.4 声道全屋环绕声场。

智慧互联方面，这款电视支持鸿蒙全场景互联，可与手机、平板、鸿蒙电脑实现应用双向流转，支持隔空投送应用、4K 超级投屏，还可作为鸿蒙智家控制中心，实现 3D 全屋看板，统一调度智能家居设备。

华为智慧屏 Mate TV 2

华为智慧屏 Mate TV 2 同样配备麒麟 T92 芯片、8GB + 128GB 存储，搭配 Honghu Vivid 独立画质芯片，首发 HarmonyOS 7 系统；峰值亮度从 4000 尼特提升至 5000 尼特，全系标配 LR 0.5% 低反，可削减室内灯光反射，带来更沉浸的观影体验。

这款智慧屏还支持 2D 视频实时前后景分离和 3D 渲染，可将普通 2D 视频转为 3D 效果，在家就能享受 3D 家庭影院体验，独立画质芯片 HonghuVivid 配合出色的屏幕响应速度，带来沉浸的家庭观影体验。

设计方面，华为智慧屏 MateTV 2 65 英寸拥有 99% 屏占比，机身最厚处仅 36.9 毫米，一体化金属机身搭配巴黎饰钉设计，通过超薄挂架可实现 5 毫米零贴墙安装，隐藏式线缆收纳，整体更加简约整洁。

音频方面，该机采用高中低三分频设计，音响功率从 130W 提升到 180W，从 2.2 空间音频升级到 3.2.2 空间音频。

华为智慧屏 Mate TV 2 Pro

华为智慧屏 Mate TV 2 Pro 同样配备麒麟 T92 芯片，存储提升到 12GB + 256GB，音响功率从 180W 又提升到 240W。

此外，华为智慧屏 S7 RGB 今日正式开售。这款智慧屏全新升级 RGB-Mini LED 显示技术，搭载自研光色同控芯片，支持鸿鹄画质，定价 3999 元。

华为智慧屏 S7 RGB 55 英寸：3999 元；

华为智慧屏 S7 RGB 65 英寸：4999 元；

华为智慧屏 S7 RGB 75 英寸：6999 元。

据介绍，华为智慧屏 S7 RGB 重构底层光源，摒弃传统单色背光，支持红绿蓝三色独立发光，搭配超聚光透镜，可减少画面光晕，色彩更准、更纯粹。新品还支持 105% BT.2020 色域，色彩丰富度对比传统 MiniLED 电视⁠提⁠升约 66%，同时还有 94bits 高控色精度。

新款智慧屏搭载华为自研光色同控芯片，宣称可精准同步调控每颗灯珠的色彩与亮度，实时调节色彩变化。同时搭配 AI 色彩校准智能算法，可深度还原自然本色。

华为智慧屏 S7 RGB 搭载全新一代 RGB-MiniLED 背光技术，采用 24 核发光芯片，色彩光效提升 10%；同时搭载全新一⁠代高端液晶面板，屏幕光效提升 21%。另外，24 核发光芯片高效率发光，整体耗能更低，搭配先进背照式封装工艺，散热更强，支持一级能效。

新款智慧屏提供 55 英寸、65 英寸和 75 英寸三种尺寸规格，分辨率为超高清 4K（3840×2160 像素）、屏幕类型为 LCD（IPS 硬屏），支持 120 Hz / 300 Hz 屏幕刷新率 / 倍频刷新率（在外接 PC / 游戏主机等设备输入 300 Hz 信号时，可通过倍频技术实现 300 Hz 高刷）。

华为智慧屏 S7 RGB 预装 HarmonyOS 4.3 系统，采用 3GB 运行内存 + 64GB 机身内存。IT之家附扬声器配置如下：

华为智慧屏 S7 RGB 55 英寸：2 个 12.5 W 全频扬声器 + 2.0 声道（屏幕下方：左右声道），支持 HUAWEI Histen 音效技术；

华为智慧屏 S7 RGB 65 英寸：2 个 12.5 W 全频扬声器 + 2.0 声道（屏幕下方：左右声道），支持 HUAWEI Histen 音效技术；

华为智慧屏 S7 RGB 75 英寸：2 个 12.5 W 全频扬声器 + 2 个 12.5 W 高频扬声器 + 2.0 声道（屏幕下方：左右声道），支持 HUAWEI Histen 音效技术。

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