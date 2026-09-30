《巫师 3：重制版》登陆 Switch 2：画质大幅进化，最高 1080p/40FPS

IT之家 9 月 30 日消息，《巫师 3：重制版》此前就已经收获了大量关注，但这次发售对于任天堂平台上的 CDPR 粉丝而言意义尤为重大。

继开发团队为《赛博朋克 2077》登陆任天堂 Switch 2 所做出的出色工作之后，《巫师 3》如今也登上了这台主机。相较于初代任天堂 Switch 上的旧版本，本作的画面效果实现了巨大飞跃。

IT之家注意到，一段将两个版本并排对比展示的视频直观体现出，《巫师 3：重制版》在任天堂 Switch 2 平台上究竟获得了多大程度的升级。提升幅度最为明显的当属游戏的贴图与细节表现。初代任天堂 Switch 版本里《巫师 3》那种近似手机游戏质感的贴图，在新版本中清晰度得到了大幅改善。

除此之外，角色模型以及植被、阴影等各类画面要素都经历了大规模重制。部分场景下两者的差距十分明显，以至于初代任天堂 Switch 上的《巫师 3》看起来完全像是另一款游戏。CDPR 完成了出色的工作，让任天堂 Switch 2 版本的《巫师 3》画质水准得以看齐其他性能更强的游戏主机版本。

至于帧率方面，无论是掌机模式还是底座模式，任天堂 Switch 2 最高可以跑到 40 帧，而初代主机只能稳定 30 帧。主机在底座模式下的目标分辨率为 1080p，掌机模式则维持 720p 分辨率。